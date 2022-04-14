長新冠｜新冠後遺症對心肺肝腎及情緒影響不容忽視
第五波疫情高峰已過，但社區當中仍有很多隱形患者，有專家更推測香港實際的感染人數高達400萬。感染新冠固然痛苦，但即使已經康復，不少康復者仍然受「長新冠」困擾，持續感到各種不適。根據中大醫學院的研究資料，76%新冠患者康復後首6個月內出現的症狀包括咳嗽、氣喘、容易疲倦、腦霧等。不少康復者擔心自己的健康狀況一直欠佳，即使希望進行調理卻無從入手。其實康復者可以透過身體檢查，特別了解肝臟、腎臟及心肺功能，以更清楚自己的健康狀況及長新冠的嚴重程度，從而作出適當的跟進和治療。
發炎及生長因子指數提供初步評估 反映身體整體健康狀況
根據國外一年多追蹤研究，權威期刊《自然》統計，新冠後遺症主要分為肺部受損，和肺部以外器官受損。新冠病毒，特別是第五波的 Omicron 病毒是針對上呼吸道系統作出攻擊，因此康復者選擇體檢項目，有六個檢查項目要特別留意，分別是「發炎指數」、「肺栓塞風險」、「病毒抗體水平」、「肝腎功能檢查」、「修復能力」和「心理壓力評估」。
發炎指數檢測可以憑檢查「血清澱粉樣蛋白-A（SAA）」和「丙種反應蛋白（CRP）」得知。當身體受到病毒感染時， SAA 指數會急升；而當病毒清除後，指數又會快速恢復正常，因此 SAA 是一項炎症指標。此外，當體內組織受損時，肝臟會生成 CRP 修復身體，因此 CRP 指數可有效評估體內急性或慢性發炎的情況。故此，檢查體內炎症情況，可有助了解身體的健康狀況。
當然人體很奇妙，擁有自我修復能力。當身體有炎症，或細胞需要修復時，身體會產生一些生長因子，所以偵測生長因子 (IGF1) 的水平有助了解身體修復的能力。不過，體內存有發炎情況不一定與新冠肺炎有關，可以是由其他疾病引起。因此發炎指數檢測只是初步檢查，需透過其他檢測項目深入評估，從而協助斷定康復者受長新冠影響的嚴重程度。
血管堵塞引發肺栓塞風險
新冠肺炎對呼吸道的損害最大，而長新冠當中又以咳嗽和氣喘最為常見，尤其是當康復者走斜路或上落樓梯時。英國醫學期刊（BMJ）最新研究顯示，患者在感染新冠病毒的首3個月內，罹患深部靜脈栓塞的風險增加了5倍，而且肺部在染疫的首30天內，出現危險血栓或肺栓塞的風險增加了33倍。相關風險還可維持半年，就連輕症者也有血栓風險。
事實上，患者一經感染後，病毒在血管中或會形成血塊。當血塊堵塞肺部血管時，除了會令呼吸困難，更會增加肺栓塞的風險；而且血管堵塞令腦部供氧量降低，亦可能是導致腦霧症狀出現的原因之一。透過「D-二聚體檢測」，了解血管阻塞情況，及早發現肺栓塞風險。
至於病毒抗體水平的高低，都是一項反映抵抗力的指標。不論是接種疫苗或曾感染病毒，都會令身體產生抗體，不過抗體會隨時間而逐步減弱。透過 IgG 血清抗體檢測，可了解身體是否有足夠的保護力，避免因一時大意而再次感染新冠肺炎。值得一提的是，抗體檢測與核酸檢測有所不同。進行核酸檢測是為了解身體內有否病毒，其結果只能反映陰性或陽性；陽性結果的話，也可顯示CT值。
病癒後肝腎功能或會受損
別以為新冠肺炎只對肺部有影響，事實上對肝臟和腎臟都有不少影響。一旦染疫，不少人可能會服用大量含撲熱息痛(Paracetamol)成份之止痛藥及連花中成藥膠囊等，或多或少都會為肝腎造成不同程度的損傷。然而肝腎的損傷一般都無表面症狀，須透過血液檢查及超聲波等檢測才可發現。
心理健康也很關鍵
最後，比起肝腎功能的受損情況，更多人會忽略的是心理層面。根據世衛發表報告，疫情令全球焦慮和抑鬱的流行率增加超過25%。當人體感到緊張時會分泌皮質醇，皮質醇長期處於高水平會為健康帶來負面影響。因此康復者透過檢查皮質醇含量，可了解自己病後的情緒和心理壓力狀況，從而對症下藥。
「尚醫健康」（Young+ Wellness）提供專為曾感染人士而設的「新冠病毒康復評估檢查」。「全面版」檢查計劃，項目多達61項。當中重點針對可能產生的後遺症作評估，包括發炎指數、修復功能、肺栓塞風險、病毒抗體水平、肝腎功能檢查、壓力水平等；亦包括血糖、血脂等一般體檢項目。此外還有超聲波檢查、靜態心電圖及 X 光檢查等。檢查內容全面而且具針對性。檢查能準確評估康復者受「長新冠」影響的嚴重程度，之後可透過專家提供康復跟進。
➤尚醫健康『新冠病毒』康復評估檢查 全面版 61項 $ 3,280。
➤尚醫健康 『新冠病毒』康復評估檢查 基礎版 52 項 $ 1,980。
(資料由客戶提供)