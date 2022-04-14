長新冠｜新冠後遺症對心肺肝腎及情緒影響不容忽視

第五波疫情高峰已過，但社區當中仍有很多隱形患者，有專家更推測香港實際的感染人數高達400萬。感染新冠固然痛苦，但即使已經康復，不少康復者仍然受「長新冠」困擾，持續感到各種不適。根據中大醫學院的研究資料，76%新冠患者康復後首6個月內出現的症狀包括咳嗽、氣喘、容易疲倦、腦霧等。不少康復者擔心自己的健康狀況一直欠佳，即使希望進行調理卻無從入手。其實康復者可以透過身體檢查，特別了解肝臟、腎臟及心肺功能，以更清楚自己的健康狀況及長新冠的嚴重程度，從而作出適當的跟進和治療。



不少新冠康復者仍然受「長新冠」困擾，持續感到各種不適，例如咳嗽、氣喘、容易疲倦、腦霧等。（圖片：Shutterstock)

發炎及生長因子指數提供初步評估 反映身體整體健康狀況

根據國外一年多追蹤研究，權威期刊《自然》統計，新冠後遺症主要分為肺部受損，和肺部以外器官受損。新冠病毒，特別是第五波的 Omicron 病毒是針對上呼吸道系統作出攻擊，因此康復者選擇體檢項目，有六個檢查項目要特別留意，分別是「發炎指數」、「肺栓塞風險」、「病毒抗體水平」、「肝腎功能檢查」、「修復能力」和「心理壓力評估」。

檢查體內炎症指數有助了解身體整體的健康狀況以及病毒仍對身體帶來多大影響。（圖片：Getty Images/Thinkstock）

發炎指數檢測可以憑檢查「血清澱粉樣蛋白-A（SAA）」和「丙種反應蛋白（CRP）」得知。當身體受到病毒感染時， SAA 指數會急升；而當病毒清除後，指數又會快速恢復正常，因此 SAA 是一項炎症指標。此外，當體內組織受損時，肝臟會生成 CRP 修復身體，因此 CRP 指數可有效評估體內急性或慢性發炎的情況。故此，檢查體內炎症情況，可有助了解身體的健康狀況。

當然人體很奇妙，擁有自我修復能力。當身體有炎症，或細胞需要修復時，身體會產生一些生長因子，所以偵測生長因子 (IGF1) 的水平有助了解身體修復的能力。不過，體內存有發炎情況不一定與新冠肺炎有關，可以是由其他疾病引起。因此發炎指數檢測只是初步檢查，需透過其他檢測項目深入評估，從而協助斷定康復者受長新冠影響的嚴重程度。

血管堵塞引發肺栓塞風險

新冠肺炎對呼吸道的損害最大，而長新冠當中又以咳嗽和氣喘最為常見，尤其是當康復者走斜路或上落樓梯時。英國醫學期刊（BMJ）最新研究顯示，患者在感染新冠病毒的首3個月內，罹患深部靜脈栓塞的風險增加了5倍，而且肺部在染疫的首30天內，出現危險血栓或肺栓塞的風險增加了33倍。相關風險還可維持半年，就連輕症者也有血栓風險。

感染新冠肺炎後，血管中或會形成血塊，堵塞肺部血管，除了會令呼吸困難，更會增加肺栓塞的風險。（圖片：Getty Images）

事實上，患者一經感染後，病毒在血管中或會形成血塊。當血塊堵塞肺部血管時，除了會令呼吸困難，更會增加肺栓塞的風險；而且血管堵塞令腦部供氧量降低，亦可能是導致腦霧症狀出現的原因之一。透過「D-二聚體檢測」，了解血管阻塞情況，及早發現肺栓塞風險。

至於病毒抗體水平的高低，都是一項反映抵抗力的指標。不論是接種疫苗或曾感染病毒，都會令身體產生抗體，不過抗體會隨時間而逐步減弱。透過 IgG 血清抗體檢測，可了解身體是否有足夠的保護力，避免因一時大意而再次感染新冠肺炎。值得一提的是，抗體檢測與核酸檢測有所不同。進行核酸檢測是為了解身體內有否病毒，其結果只能反映陰性或陽性；陽性結果的話，也可顯示CT值。

病癒後肝腎功能或會受損

別以為新冠肺炎只對肺部有影響，事實上對肝臟和腎臟都有不少影響。一旦染疫，不少人可能會服用大量含撲熱息痛(Paracetamol)成份之止痛藥及連花中成藥膠囊等，或多或少都會為肝腎造成不同程度的損傷。然而肝腎的損傷一般都無表面症狀，須透過血液檢查及超聲波等檢測才可發現。

感染新冠肺炎後，不少人可能會服用大量含撲熱息痛(Paracetamol)成份之止痛藥及連花中成藥膠囊等，或多或少都會為肝腎造成不同程度的損傷。（圖片：Shutterstock）

心理健康也很關鍵

最後，比起肝腎功能的受損情況，更多人會忽略的是心理層面。根據世衛發表報告，疫情令全球焦慮和抑鬱的流行率增加超過25%。當人體感到緊張時會分泌皮質醇，皮質醇長期處於高水平會為健康帶來負面影響。因此康復者透過檢查皮質醇含量，可了解自己病後的情緒和心理壓力狀況，從而對症下藥。

「尚醫健康」提供之康復評估檢查，內容全面而且具針對性。檢查能準確評估康復者受「長新冠」影響的嚴重程度，之後可透過專家提供康復跟進。（圖片：shutterstock）

「尚醫健康」（Young+ Wellness）提供專為曾感染人士而設的「新冠病毒康復評估檢查」。「全面版」檢查計劃，項目多達61項。當中重點針對可能產生的後遺症作評估，包括發炎指數、修復功能、肺栓塞風險、病毒抗體水平、肝腎功能檢查、壓力水平等；亦包括血糖、血脂等一般體檢項目。此外還有超聲波檢查、靜態心電圖及 X 光檢查等。檢查內容全面而且具針對性。檢查能準確評估康復者受「長新冠」影響的嚴重程度，之後可透過專家提供康復跟進。

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(資料由客戶提供)