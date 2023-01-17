維他命B12｜4成銀髮攝取不足　易憂鬱、認知失調　應多吃2類食品

維他命B12是對人體重要的維生素，若缺乏會造成貧血、疲勞，但有女子因罹患憂鬱症、癲癇發作而被送醫，檢查結果竟發現這些症狀是因為缺乏維他命B12所造成，經利用針劑配合口服的維他命B12治療，短短1個月即恢復穩定開朗情緒，癲癇也不再發作。



這名張小姐年僅25歲，原本身心都很健康，但這一年多來，經常陷入不明原因的情緒低落，被身心科診所診斷為憂鬱症，服藥治療卻都沒有明顯改善。日前，她突然出現癲癇症狀，而來到神經科就醫，經醫師評估抽血數值，發現張小姐維他命B12相當低，僅有不到150 pg/mL，導致癲癇跟情緒障礙。

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台北慈濟醫院神經科醫生劉修勳指出，維他命B12是構成神經的重要元素，可以幫助周邊神經的髓鞘形成，身體若缺乏B12可能會出現「手麻、腳麻、癲癇、憂鬱、認知功能失調」等多種神經相關疾病。

維他命B12的吸收得靠腸胃道，而年長者易有萎縮性胃炎或使用糖尿病藥物，所以65歲以上老年人缺乏的發生率約30～40%。但也有少數年輕人會因為胃部手術史、吸笑氣等因素影響B12合成而缺乏，像張小姐般年輕，又沒有疾病史和生活史的不明原因缺乏者，可以說是少之又少。

劉修勳表示，維他命B12的正常值至少要在200-400 pg/mL，但病人是否缺乏卻不能只單看B12的檢查數值，還要加看血液中「同半胱胺酸」的數值。他進一步說明，這是一種血液中的氨基酸，為蛋白質代謝的中間產物，因為具有毒性，需要被人體代謝掉；但是它的代謝需要靠維他命B12，因此要是B12不足，同半胱胺酸就會升高，增加毒性，傷害神經、細胞甚至血管。

除了抽血外，醫生也會再視病人症狀安排進一步檢查如：認知障礙做核磁共振、手腳麻木安排神經電器生理檢查、步態不穩做神經學檢查……若排除其他疾病，確定是維他命B12不足、同半胱胺酸過高，就會以針劑或口服的方式替病人補充維他命B12。

不過，預防勝於治療，據台灣衛生福利部「國人膳食營養素參考攝取量」，維他命B12一天要吃到2.4微克，大家若每天喝兩杯牛奶、吃一顆雞蛋便已足夠。而全素者或乳糖不耐症者則建議固定補充綜合維他命或含強化維他命B12的酵母粉，以滿足人體需求，兼顧均衡營養。

由於維他命B12缺乏的症狀多變，若大家有上述提及的手麻、腳麻、癲癇或不明原因憂鬱，醫生建議到神經科門診做詳細檢查，特別是老年病人，因容易帶有多重疾病，所以及早找出病因，及早治療，才能享有好的生活品質。

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