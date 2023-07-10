養和話你知｜女士最怕損傷留疤影響外觀 整形外科解構退疤痕妙法

愛美是女士們的天性，任誰都希望擁有光滑皮膚，但日常生活中少不免會有受傷的時候，若處理不當或受先天因素影響，很容易會留下疤痕。本文請來養和醫院整形外科專科醫生蔡永基醫生，解構疤痕形成的成因，以及教大家如何減退疤痕和預防疤痕形成！



傷口為什麼會結疤？

在傷口癒合過程中，身體會產生膠原蛋白以修復傷口。養和醫院整形外科專科醫生蔡永基醫生解釋，傷口癒合後的兩至四個星期是疤痕增生期，疤痕會較紅甚至有機會凸起。之後便進入疤痕成熟期，疤痕逐漸變淡及平復，皮膚回復至接近未受傷之前的韌度。視乎受傷程度及位置，一般疤痕需要半年，甚至一年的時間才能成熟。

疤痕可以分為正常疤痕、增生性疤痕、萎縮性疤痕及蟹足腫，其中增生性疤痕及蟹足腫比較常見及較難處理。增生性疤痕是疤痕組織過度增生變厚及變硬，並且可能對周圍組織造成拉扯，影響活動能力，但只是局限於受傷的地方，不會向四周伸展。相反，蟹足腫是指疤痕組織不受控制地增生，向四周伸展的同時，疤痕會膨脹充血增厚及凸起，令患者感到痕癢疼痛。

手術一定會留疤？什麼因素會影響疤痕狀況？

女士普遍擔心手術或受傷後會留下疤痕，蔡醫生表示，其實每當皮膚受損、傷口癒合後都會留下不同程度的疤痕，只是疤痕深淺會受多方面因素影響而有所不同，例如受傷的位置和程度、傷口深淺和方向、傷口護理等。如果傷口處理不當可能會引致感染，影響疤痕的修復。縫針是其中一種處理傷口的方法，做法是先把傷口清理乾淨，對齊傷口邊緣，減低表面張力，讓皮膚有時間逐層修補，讓傷口癒合後不會留下太明顯的疤痕。除了傷口本身的狀況、受傷後即時的處理手法外，在傷口癒合後的疤痕護理亦十分重要。

傷口濕水會影響癒合？清潔與護理之間如何平衡？

對於坊間一直有傳言「傷口濕水會影響癒合」，蔡醫生解釋，這主要取決於傷口的類型、大小範圍與深度，以及傷口癒合的程度。一般而言，經過縫合的傷口只需一至兩天之後便可以沾水，但在沾水後要確保傷口保持乾爽清潔。在清理傷口時可選用煮過的開水或生理鹽水，同時避免使用過度刺激性的清潔用品，例如酒精。

什麼原因會導致蟹足腫或增生性疤痕？

任何傷口都會留下疤痕，但為何有些疤痕可以隨時間慢慢復原變淡，而有些疤痕會發展成蟹足腫或出現增生？蔡醫生指，蟹足腫的成因仍然未明，患者大多本身有蟹足腫傾向，或有相關家族史。蟹足腫的起因通常是因為輕微的毛囊發炎或創傷，在傷口癒合後形成隆起的疤痕並向四方伸展，常見於前胸、膊頭、背部等皮膚較緊的地方。耳珠也是常見出現蟹足腫的位置，通常是因為穿耳後輕微發炎，而刺激疤痕過度增生。

至於增生性疤痕通常是由於傷口因某些原因延遲癒合而形成，例如傷口受感染發炎、深層燒傷或燙傷等。若傷口在經常活動的關節位置，亦會影響傷口癒合，導致增生性疤痕。如果傷口的方向不是跟隨皮膚的紋理，出現增生性疤痕的機會就會更大，若因此而嚴重影響關節活動，可能需要用手術來放鬆疤痕。

如何治療增生性疤痕？

蔡醫生解釋，治療增生性疤痕的方法可分為非入侵性或入侵性。非入侵性治療主要是預防或紓緩增生性疤痕，包括疤痕按摩、矽膠疤痕膏或貼片、壓力治療等。而入侵性治療則比較繁複，會涉及手術或藥物注射等，包括激光治療、類固醇注射及疤痕切除等，但效果亦比較顯著。

以下為三種常見處理增生性疤痕的入侵性治療：

1）激光治療



⚫ 針對蟹足腫及增生性疤痕內的血管，脈衝染料激光可以把充血的血管堵塞，令疤痕萎縮及紓緩病徵，但不能把疤痕消除，適用於早期偏紅的疤痕。

⚫ 另一種方法是使用二氧化碳激光，它屬於氣化剝離式激光，可以令疤痕表面氣化，淡化疤痕，但這會造成表面傷口，康復時間較長，亦有機會引致色素沉澱。

2）類固醇注射



把類固醇直接注射到疤痕內，可以減輕炎症，抑制過度活躍的纖維母細胞，減少過量的膠原蛋白，從而抑制疤痕，適用於活躍的蟹足腫及早期增生性疤痕。

3）疤痕切除及修復



一般比較明顯的疤痕，可以通過手術切除再縫合及改變方向，改善疤痕的形態。如增生性疤痕影響關節活動，可以進行手術切除及「Z成形術」（Z-Plasty），放鬆疤痕。若疤痕範圍較大，切除後未必能夠縫合，便要考慮使用植皮或皮瓣修補。

術後處理至關重要 處理不當恐生更大疤痕！

然而對於蟹足腫患者，單單以手術切除很多時會出現復發，若欠缺適當處理更可能形成更大的疤痕。所以在切除蟹足腫後，一般會建議患者接受術後即時淺層放射治療，有助減低復發機會。至於在耳珠上的蟹足腫，切除後也可以使用耳夾作壓力治療，但要每天佩戴至少8小時及維持半年以上，才可以有效減少復發。

蔡醫生分享曾治療一名40多歲患有蟹足腫的女士，她從青春期開始便受蟹足腫困擾，每次受傷後傷口都容易增生形成蟹足腫，而且影響範圍大，遍布下巴及前胸位置，並經常發炎及疼痛。經過醫生詳細分析和研究，她決定先切除下巴位置的蟹足腫及接受術後即時淺層放射治療。有見術後效果理想，患者最後決定也切除胸前一大片的蟹足腫，但由於涉及的切除範圍較大，需要用人工皮及自體皮膚植皮修補。患者術後接受淺層放射治療，經過一段時間，也獲得理想效果，成功消除蟹足腫引起的外觀問題及痛楚。

西醫沒有戒口的說法？ 補充３種營養加快傷口癒合

被問到西醫是否沒有戒口的說法，蔡醫生表示，暫時沒有科學證據顯示食用蝦、蟹、燒鵝等食物會導致傷口容易感染或發炎。不過，生魚湯中的蛋白質和胺基酸可刺激細胞增生，食用後可能會導致傷口上出現肉芽。雖然在西醫角度並無絕對的戒口要求，但仍建議避免食用刺激性食物和飲料。從營養角度而言，則建議補充含有足夠蛋白質、維生素C和鋅等營養素的食物，有助促進傷口癒合。

傷口結痂時千萬別撕掉痂皮

在傷口結痂時難免會出現痕癢感，很多人都會忍受不住痕癢把痂皮撕掉，但蔡醫生提醒，結痂代表傷口正在癒合，撕掉痂皮可能會導致傷口再次出血，也可能會增加傷口感染的風險，繼而影響傷口癒合。因此他建議患者切忌撕掉傷口上的痂皮，讓它自然脫落便可。

養和醫院整形外科專科醫生蔡永基醫生（圖片由受訪者提供）

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