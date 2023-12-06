胃酸倒流｜食道受胃酸反覆刺激易發炎！這些人要小心食道癌前病變

41 歲的王先生 （化名），是一名上班族，本身沒有抽煙、酗酒或嚼檳榔的習慣，但因工作繁忙，長時間面臨高度壓力，加上飲食習慣不規律，時常出現胃酸倒流症狀。



近期，王先生因為上腹部疼痛加劇就醫，接受了胃鏡檢查，發現食道與胃的交會處，不僅有食道潰瘍，還出現了「三文魚色斑」變化，切片證實為「巴瑞氏食道病變」合併分化不良，是食道腺癌的癌前病變。

收至個案的台灣台東馬偕紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師鄭群翰表示，幸運的是，現在台灣健保已通過食道燒灼術治療，結合藥物控制，目前症狀已好轉，胃鏡檢查追蹤，病變也被完整消除。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

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鄭群翰說明，「巴瑞氏食道病變」發生主因是長期胃酸倒流，導致食道受到胃酸的反覆刺激，進而引起發炎潰瘍和形成柱狀黏膜的變化。一旦形成食道病變需儘早治療，避免致癌風險。

巴瑞氏食道病變的發病與多種因素有關，危險因子包括年紀、性別（男女比約 2：1 ）、胃酸倒流的症狀（愈嚴重或時間愈久）、食道疝脫、中廣型肥胖、抽煙酗酒、家族史等。

鄭群翰提到，巴瑞氏食道病變有別於其他慢性病，好發在壯年族群。因為這族群正值努力賺錢，需要面臨高壓工作的階段，加上不當飲食習慣，使得長時間胃酸倒流所造成。

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初期的病變通常不會表現出明顯的症狀，對健康影響較小，但必須警惕巴瑞氏食道病變是一種癌前病變，當合併低度分化不良（dysplasia）時，每年有9〜14%的機會發展為食道腺癌。

他進一步說明，巴瑞氏食道病變要是進展成高度分化不良，則有超過40%的機會變成癌症。因此，對於巴瑞氏食道病變，必須密切追蹤並接受治療，切勿掉以輕心。

鄭群翰提醒，若經常性胃酸倒流有一段時間，應接受進一步檢查，提早斷絕癌前病變的威脅。若不幸如案例中的王先生一樣，可透過胃鏡執行熱射頻食道燒灼術進行治療。目前，此治療已正式納入台灣的健康保險全額給付項目，大約可替患者省下7至14萬元台幣的醫療費用。

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鄭群翰提醒，若本身已有胃酸倒流問題，平常須維持良好的飲食習慣及生活作息，避免刺激性物質、含糖食物、高脂飲食、抽菸喝酒、飲食定時定量、不可暴飲暴食、避免吃飽馬上躺下 ，生活作息規律，避免神經緊繃、熬夜，才是改善症狀及避免惡化之根本之道。

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