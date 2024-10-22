減肥點減都無成效？冷凍溶脂「吸」走脂肪　消滅高達30%脂肪

明明已經努力減肥，但卻無成效？羨慕別人食極都唔肥，但自己飲水都肥！肥胖不完全是後天因素，也可以是先天基因遺傳易胖體質，這種人就很難以運動形式令身型顯著變瘦，但今時今日再也不用懼怕脂肪減不走，新興技術冷凍溶脂以非入侵方式將脂肪擊退，短時間就有顯著成效，到底這項神奇的技術原理是甚麼？冷凍溶脂價錢會很貴嗎？效果又怎樣？讓我們一起了解一下冷凍溶脂是甚麼一回事。



冷凍溶脂有冇用？

冷凍溶脂療程是一項非入侵式、完全無創的療程，最適合針對減極都減唔走、容易積聚頑固贅肉的部位，例如腹部、手臂、大腿、背部、小腿等，冷凍溶脂療程會將針對部位脂肪冷凍，其後脂肪細胞會在數星期，經新陳代謝逐漸被身體排出，由於療程只針對脂肪細胞進行選擇性破壞，不會影響皮膚或波及到其他組織，亦不會像一般節食時皮膚出現鬆弛下垂的情況，更為有效解決頑固脂肪，且安全無副作用！值得一提的是，被溶解的脂肪細胞是永久性被清除的，所以冷凍溶脂效果，特別是塑形效果相當持久，當然，冷凍溶脂後注意保持良好的生活作息，體態就能長期維持在理想狀態，絕對是易胖體質的速效救星！

冷凍溶脂後仍需注意保持良好的生活作息，以維持在理想狀態。

真的一「吸」就搞掂？冷凍溶脂過程是怎樣？會痛嗎？

除了冷凍溶脂有冇用，大眾可能會很想了解冷凍溶脂的詳細過程，以及擔心冷凍溶脂在「吸」脂肪時會造成痛感。開始冷凍溶脂療程之前，其實會先經過專業顧問的評估和把關，確保冷凍溶脂所進行的位置適合客人進行，然後才展開療程。治療師首先會用無痛冷凍溶脂吸啜技術，將目標部位的脂肪吸入治療機頭內，冷凍溶脂治療機頭開始運作，以精準控溫技術將脂肪冷凍至攝氏零下的溫度，期間雖然會感覺有些輕微拉扯、發涼，但絕對不會產生疼痛。這個狀態將維持一段時間，讓裡頭的脂肪細胞凍壞，就完成了整個冷凍溶脂過程了！冷凍溶脂療程後也不需要特別的恢復期，可以立即返回日常生活和工作，非常方便。脂肪細胞在凍壞後的數週內，會通過淋巴系統被身體代謝排出體外，達致冷凍溶脂效果，身體線條逐漸回來！

治療師會將目標部位的脂肪吸入治療機頭內，凍壞裡頭的脂肪細胞。

EstheClinic EstheCyro 冷凍溶脂獨家技術 無痛舒適 專業有效

市面上如此多家美容店提供冷凍溶脂療程，到底要怎樣選擇？療程最重要是有效和舒適，使用正貨的專業儀器，避免進行質素參差的療程，衍生各種副作用，而EstheClinic擁有認可的專業性，令客人至為放心！

EstheClinic的專業和機器由法國母公司研發，所提供的EstheCyro 冷凍溶脂療程採用獨家的無痛吸啜技術，比起傳統溶脂療程需將皮膚吸入機器頭部進行冷凍，EstheClinic的冷凍溶脂技術採用一種獨特的吸啜方法，以漸進式吸出脂肪，並不是一次性地吸啜，將脂肪組織溫和吸啜並冷凍，過程絲毫不會刺激到皮膚，過程無痛無創，更可同時治療多個部位(在同一療程中)，令整個冷凍溶脂過程比坊間的更加舒適。

現時EstheClinic正進行買一送一優惠！有興趣凍走身上脂肪就萬勿錯過，即到以下網址查詢。

EstheClinic

冷凍溶脂療程

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EstheClinic 20年前於法國巴黎成立，其高端技術及儀器均由始創人Dr Boutboul 和 Dr Leone研發，並在歐洲廣泛使用，而EstheClinic將來自法國的儀器及技術帶來香港，統一使用法國母公司的高端技術及儀器，讓顧客能體驗無痛、無創、高效的美容療程。

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