針清｜風險大易留疤？切記3類人不宜做！替代療程

針清傷毛孔，大家都知道，問題係「唔做針清做乜」？

針清片的治癒感確是難以言喻，針清那種「癮頭」確實好難戒。不少女生都定期到美容院做針清，效果立竿見影、成就感滿滿，但黑頭粉刺努力清完一遍又一遍的，皮膚有變好嗎？到底針清有甚麼風險和注意事項？唔想針清又有甚麼代替療程？後續保養又應該怎樣做？繼續看下去！

大受香港年輕人熱棒的良心醫美VIGOUR皮膚管理專家時常被客人焦急追問：「有沒有做針清？」堅持不提供針清治療的背後有何原因？遇上黑頭、粉刺、油性肌膚的客人，VIGOUR又有何良策？下文詳細告訴你！

針清的原理及功效

針清的最大問題，不是它沒有用！老實說，針清很有用，不過風險太大，而且無助於改善根本的皮膚問題！清得好，黑頭粉刺暗瘡還是繼續出現，下個月又再清過；而一旦清得差，隔天馬上大爆痘、紅腫、發炎，這樣的針清傷害還使毛孔一天比一天粗大！

最常見的例子就是針清完，用家隔天就長出了更多、更大的石頭瘡，美容院會告訴你「好正常」、「太嚴重一定會再爆」、「太深入清唔曬，等暗瘡熟左要再過來清」⋯⋯來看看針清原理：

針清是使用黑頭針以「先刺破、後擠壓」的方式，以外力清除藏於毛孔內的膿頭、角質死皮、油脂污垢。針清目標包括以下2種類型：

1. 開口性黑頭粉刺



毛孔開口處沒有被角質封閉，因此會氧化成啡/黑色，肉眼可見呈黑色或米白色小點，只要用針圈輕力按壓就能擠出。待紅腫痊癒後，原本粗大的毛孔會留下一個開口，因為沒有顏色，短暫時間便有「毛孔細咗」的錯覺；至於原本細小的毛孔，則因為清走污垢而「暫時隱型」。

2. 已成熟的暗瘡



暗瘡中央的毛孔開口已冒出白色或黃色的膿頭，代表完全成熟；用針頭擠出膿液後，可加速炎症消褪的過程。

（圖片：醫美Easy）

針清風險高：猶如用手術刀「刺臉」！

平時連用化妝綿、粉餅都細細力的你，為何會選擇針清方式火暴力對待皮膚？以下告訴你針清最常見的3大問題：

針清風險1. 針爛臉的元凶



黑頭針有很多款式，有些好比手術刀鋒利，用來刺穿暗瘡和膿頭；針爛臉、發炎，可能是手勢的一下「差池」，或者用具不潔，都會使炎症更加嚴重。

而即使過程衞生，但若傷口癒合不好，或本身敏感肌膚，都會促使發炎加劇。

針清風險2. 用「針」又如何深層？



你會不會光是用牙籤剔走食物殘渣，但完全不刷牙？針清的意思，就是光清走藏在毛孔中的黑頭粉刺、油脂污垢，這只是清潔的一小部份！完全沒有「深層清潔」的效果。不好好代謝表皮角質，油脂永遠都只能塞在毛孔中，形成黑頭或演變成發炎膿瘡。

針清風險3. 你看不見「治癒」底層的真相



針清片中，我們見黑頭針在皮膚上又擠又推，一粒粒油脂乖乖跑出來，過程好治癒？那只是因為你看不見皮膚底下的情況！

真皮膚的組織結構就在肌膚下1.5mm，距離表面十分微細的差距，一旦膠原層受損，膠原蛋白就受到破壞，修復需時，也很容易因為而留下色素沉澱（暗瘡印）、甚至疤痕組織，即是凹凸洞。

長期依賴針清，可能令暗瘡無法自行正常代謝。（圖片：dreamstime）

針清可以更溫和：解救爆臉油皮要懂得3項醫美治療

長期依賴針清，可能令暗瘡無法自我正常代謝，反而分泌出更多油脂，持續反覆復發，或演變成頑固的結節痤瘡，情況更難處理。

VIGOUR皮膚管理專家，以「雞尾酒療程」為客人調制出切合個人膚況的「專屬計劃」，彈性採用不同國際認可的頂尖儀器，為你的大油皮開闢一條新出路，長遠告別黑頭、粉刺的煩惱！

首先，戒掉針清，這是迎向健康肌膚的關鍵一步！每個月「勤力」針清，只是掩蓋著你並沒有徹底潔淨毛孔這個根本問題。

試想想，一間房子已經多年沒人打理，滋生出來的霉菌、蟻蟲讓你每天花費大量時間清除，不過你只是忙於滅蟲、除霉，但遲遲不去抹塵洗碗、丟掉垃圾、清洗地板和傢俬，這樣不是白忙一場嗎？

黑頭粉刺雖然是正常的代謝物，就像人有口臭一樣，不過正常也不代表是健康的。只要找出問題源頭，你也能夠迎向無瑕肌膚！對於針清成癮的你，VIGOUR整結出以下3種治療，不止取代針清，而是幫你養出更細嫩、更健康的皮膚。

針清代替療程1. 脈衝光殺菌消炎、抑制油脂分泌

脈衝光的「多波長」特性最適宜護理治療，不過各位不要亂做IPL！

品質參差的儀器所發出的脈衝能量有各種問題，甚至對肌膚有害，每一發脈衝的能量都不穩定、能量太低、能量太高、停留肌膚時間太長、冷卻系統不達標，都會損傷肌膚！

VIGOUR採用的是由全球頂尖雷射光療儀器名廠Lumenis推出最新代Stellar M22，市面也會直接以它的專利技術「AOPT光子嫩膚」、「超脈衝女神光」來作療程名稱。

它採用全球唯一專利獨家平頂波專利（AOPT™），分段輸出穩定、均勻和精準的連續脈衝能量，每一發能量都一致，大大改良傳統脈衝光較易出現能量輸出不穩定，導致能量有限的問題！而它採用藍寶石冷卻晶體SapphireCool醫療級專利採頭，持續和穩定地將接觸溫度保持在4°C左右，提升舒適度同時保護皮膚免於熱能傷害。

Stellar M22最新升級一款專治暗瘡、抑制油脂分泌、殺滅臉部過量痤瘡桿菌的「Acne痤瘡粉刺濾鏡」，有助抑制痤瘡桿菌繁殖、減少皮脂分泌，可達到馬上消炎的效果，對於皮膚容易出油、粉刺、暗瘡十分有效。

針清代替療程2. Aqua Peel深層潔淨、增強肌膚屏障

VIGOUR採用的Aqua Peel不同於坊間的「污糟水」，而是全港獨家Glow Peel Pro活肌嫩膚療程，特點是專利探頭＋3種精華液，而對於深層清潔、黑頭粉刺較多的用家，則推薦「毛孔平衡淨化精華液」。

Glow Peel Pro的水渦流技術配合負壓真空吸力，疏通潔淨毛孔，清除日常積聚的污垢和死皮細胞，同時導入修護精華，徹底護理肌膚。3種精華各含複合配方，針對暗瘡、保濕、美白3大需求，彈性的治療目標有利治療師微調每一次的治療效果，提升客人整體膚況。

療程中專治暗瘡肌的「毛孔平衡淨化精華液」含有水楊酸、牛至精油等等多效成份，特別適用於暗瘡、油性肌。研究證實，牛至精油的抗菌效果更勝於茶樹精油近4倍，更有效抑制痤瘡桿菌！

針清代替療程3. 外泌體昇華肌底再生能力

如果你的肌膚像乾燥花一樣，諾貝爾獎醫學再生成份Exosome外泌體就是幫你變出盛放玫瑰的珍貴營養液！

隨著年紀愈大，肌膚的再生能力不斷下降，你漸漸發現暗瘡好難消褪、毛孔愈來愈粗大、膚況不穩定、色斑也由淡轉深，種種問題都源自細胞再生能力薄弱，悄悄告訴著你「肌膚不再年輕了」。

VIGOUR引入純外泌體EXOSOME幹細胞修復療程，是由美國權威醫學品牌BENEV研發生產，是美國FDA認可之生產商，專門研發製藥、醫學美容及生物科技，更是全球最大Exosome生產商，產品100%純醫藥等級，已於全球多國上市銷售。

外泌體是人體幹細胞釋放出來的天然物質，用於細胞之間傳遞訊息，包括細胞再生、修復傷口、消除炎症等等。

不過，我們的皮膚根本沒法直接取用外泌體，而真正能令肌膚「重生」的產品，是BENEV含超過20億源自人體脂肪幹細胞的Exosome純外泌體再生複合物，納米大小能迅速被皮膚吸收，可配搭任何療程。

與坊間其他外泌體療程不一樣，VIGOUR療程採用的BENEV外泌體含豐富生物活性成分，取源自人體脂肪幹細胞，具有高穩定性和皮膚吸收速度，達到外泌體對人體生長細胞的影響力，傳送「細胞重生」訊號，提升油性肌膚、暗瘡肌的表皮保護屏障。

3類情況不宜針清

皮膚敏感人士



由於針清過程需要擠壓，即使輕力也會對皮膚造成刺激、泛紅及敏感，因此不推薦敏感肌人士進行療程。

聚合型痤瘡（石頭瘡）



石頭瘡表面又紅又漲，因發炎位置在皮膚底層，所以沒有明顯膿頭；如果強行針清擠出分泌物，也有很大機會留下傷口及疤痕。最好以果酸敷在患處，待角質層慢慢褪走後再作處理。

炎症性暗瘡



炎症性暗瘡包括：丘疹、膿皰，結節及囊腫，程度比較嚴重，不建議用針清方法擠壓或刺穿暗瘡，處理不當可能會令細菌傳播及範圍加大擴散。請尋求尋求專業人士或皮膚科醫生的意見，經過診斷後再對症下藥治療。

並非所有暗瘡類型都可進行針清。（圖片：Shutterstock）

不少人都曾受針清的傷害，原自以是普通的一場深層清潔療程，最後搞到大爆痘，要花錢又要忍痛，甚至冒上爛面的風險，不如去VIGOUR皮膚管理專家，真正恢復良好的肌膚屏障功能，以溫和的方式代謝角質，運用外泌體療程恢復疲弱肌膚的再生能力，長遠就能減慢粉刺生成，慢慢養出細嫩的膚質。

VIGOUR皮膚管理專家，作為新一代良心醫美品牌，入手國際認證的頂級儀器絕不手軟，硬件上積極提升最新設備！人氣美肌療程包括最新第八代Stellar M22，是原廠Lumenis的指定療程中心，更奪得由原廠頒發「Lumenis醫學美容大獎」，成為廠商嚴選的「Stellar M22香港地區最受歡迎醫美中心」。

秉承EVRbeauty絕不硬銷的宗旨，VIGOUR專業治療團隊因應肌膚實際需要，彈性定制切合目標與客人預算的醫美療程，明碼實價，拒絕無效護膚。

最新Stellar M22 超完美超脈衝光療程

https://www.vigour.com.hk/m22

Glow Peel Pro®升級活肌嫩膚再生療程

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美國EXOSOME外泌體幹細胞皮膚修復療程

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