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點止護膚!神比電波Virtue RF黃金微針射頻重建頭皮健康KO脫髮問題

撰文：王玥晨
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脫髮問題越來越普遍，無論因為壓力、荷爾蒙失調、年齡增長還是頭皮健康下降，都可能導致髮量減少。風靡日本、韓國及台灣的Virtue RF黃金微針射頻，你可能已經聽過它的大名。此技術以高效、安全、無痛的治療方式，成功解決毛孔粗大、皺紋、痘印、膚質鬆弛和凹凸疤痕等面部問題，成為醫美界的寵兒。現在此受美容界熱捧的儀器終於登陸香港！愛美人士不需要再飛去外地都可以親身體驗到療程！更令人意想不到的是，Virtue RF 不但能夠改善面部肌膚，更可以針對頭皮，全面解決脫髮和頭皮健康問題！

坊間活髮療程效果參差　難以持久

坊間有不少改善脫髮及頭皮健康的療程，但效果其實有限。例如生髮洗頭水或者頭皮精華，雖然可以改善頭皮油脂分泌及暫時滋養髮絲，但只能停留於頭皮表層，無法滲透到真正需要治療的毛囊深層。而當毛囊已經萎縮或者頭皮結構老化，單靠外用產品根本不能夠解決問題。想要達到效果，就得靠頭皮注射療程，它能夠將營養物質或者藥物直接注入頭皮，針對性改善毛囊活性，但過程極為痛楚，更需要長期維持，令不少用家半途而廢。

結合微針與射頻技術　從根源改善頭皮健康

坊間活髮療程多數只集中於表面護理，例如控制頭皮油脂分泌、滋養髮絲，或者短期刺激毛囊增生。但這些方法往往忽略毛囊深層的健康問題，最終效果不穩定，髮量減少的情況亦很容易反彈。Virtue RF 的療程則是針對毛囊深層進行治療，從根源改善頭皮健康。Virtue RF 結合微針及射頻技術，從毛囊深層改善問題，無痛且高效，效果更加持久穩定。無論是初期脫髮，還是因年齡引起的脫髮問題，Virtue RF 都能提供針對性解決方案，真正做到從根源改善。相比起只能「治標」的坊間方法，Virtue RF 的效果更加持久穩定。

Virtue RF 4大獨有技術　針對頭皮改善問題

Virtue RF之所以能夠有效改善頭皮健康，達至生髮效果，是因為它結合了4大獨有技術，針對性解決頭皮問題，由內而外提升頭皮環境，激活毛囊活性，促進頭髮再生。以下是每項技術如何應用在頭皮護理中，並改善頭皮健康的詳細解釋：

1. 專利平板冷卻系統 減少頭皮刺激

專利平板冷卻系統可以在治療過程中快速降溫，確保射頻能量均勻傳遞，同時減輕頭皮不適感，令整個療程無痛舒適。頭皮是比較敏感的部位，平板冷卻系統有效降低治療過程中因射頻產生的灼熱感，減少對頭皮的刺激，特別適合敏感性頭皮或者有脫髮困擾人士。冷卻系統令射頻能量更穩定且均勻地滲透至頭皮深層，確保毛囊周圍組織得到全面修復，提升整體治療效果。

2. 智能標向式脈衝波

Virtue RF 的智能標向脈衝波技術，擁有高達10種脈衝模式（市面普通微針射頻只有3種模式），能夠根據頭皮問題的嚴重程度，選擇合適的脈衝輸出方式，持續加熱頭皮深層，修復受損組織，同時阻截引起毛囊退化的有害物質。

3. 深度微調系統

深度微調系統能夠根據頭皮厚度，靈活調節微針與射頻輸出的深度，同時適應頭皮或其他身體部位，例如對較薄的髮際線及較厚的頭頂都能提供精準護理，確保頭皮深層毛囊能夠有效受到刺激，提高治療效率。因為每次治療都能更加精準及深入，深度微調系統能夠縮短療程所需時間，減少重複治療次數，可以快速見到效果，更加省時高效。無論是油性頭皮、乾性頭皮或者敏感頭皮，深度微調系統都能夠針對性調整治療參數，提供安全可靠的護理。

4. 獨有變頻技術

Virtue RF 獨有的變頻技術能夠根據頭皮不同部位（例如髮際線、頭頂、後腦）的厚度和需要，自動調整射頻能量輸出，均勻且安全地將能量精準傳送至頭皮真皮層，激發膠原蛋白同彈性蛋白增生，避免過度刺激或者治療不足。變頻技術深入真皮層，刺激膠原蛋白再生，令頭皮結構更加穩固，為毛囊提供穩定環境，減少毛囊萎縮，促進頭髮再生。均勻的能量傳遞方式，確保頭皮治療安全且有效，避免因能量過高造成頭皮灼傷或者不適。

全面重建健康頭皮　實現長效生髮效果

Virtue RF 結合四大技術，全面重建健康頭皮環境，為脫髮人士提供安全高效的解決方案。療程不僅透過微針與射頻技術刺激膠原蛋白增生及促進血液循環，還會於最後一步注入高濃度外泌體血清，進一步修復毛囊及改善頭皮健康。外泌體血清富含超過千種生長因子及300多種蛋白質，具備強效的抗炎和再生能力，能穩定毛囊、強化髮根，並激活沉睡的毛囊細胞，從根源促進毛髮再生。療程中使用的 EXOTAG™ 再生肌原液，其核心成分 Exosome 外泌體 更曾獲諾貝爾生理學或醫學獎，成為毛囊及頭皮修復的關鍵技術。外泌體能有效刺激膠原蛋白及彈性纖維蛋白的分泌，幫助受損頭皮及毛囊快速修復，同時改善頭皮炎症及環境問題。不論是因毛囊退化、受損還是其他脫髮成因，外泌體均能從根本解決問題，全面恢復頭皮與毛髮健康，達至長久穩定的治療效果。

心動就要行動！

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查詢電話 9428 1659

（資料及相片由客戶提供）

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