護膚｜拒絕黑店不良銷售　嚴挑慎選美容院　業者意見不可不知

涉及美容院的投訴屢見不鮮，不良銷售手法也時有所聞。有美容業人士表示，業界的確存在不良經營者，他們會以貨不對辦、威嚇手段「劏客」，若遇上無良公司突然結業，消費者更隨時血本無歸，到底消費者可以如何避開這些療程陷阱，同時又能得到高效和安全的療程？



美容服務不良銷售，使消費者蒙受金錢損失，更帶來精神困擾。（資料圖片）

挑選美容院考慮因素：專業、價錢、服務、口碑

近年，美容界興起皮秒激光療程 (Picosecond Laser Depigmentation) ，當中的皮秒是一種時間單位，比傳統激光的「奈秒」還短；Picolaser療程能將色素與斑印擊碎，更有激活肌底膠原增生之效，對改善凹凸洞和毛孔粗大問題有明顯效果。

有別於傳統激光，Picolaser療程為時短，不會產生過量熱能以及灼傷周邊皮膚，因此近年廣受消費者歡迎，連帶不少美容院都有提供Picolaser療程。惟香港美容業界良莠不齊，美容師操作儀器失當灼傷客人皮膚時有發生，有美容院甚至會對顧客作出虛假或誤導性商品說明，例如「長期Full Booking」使買了套餐的客人久久不能預約，又或者施以威逼利誘、疲勞轟炸式銷售美容套餐等。消費者應如何避免風險作出精明選擇？具備超過10年美容集團管理經驗的Queenie指出，消費者可以從專業性、價錢、服務及口碑四方面考慮。

Queenie多年來關注美容趨勢，也見證著科技更替。她觀察到過去現在消費者追求的都離不開白滑水潤的嫩膚效果，但現實是人要面對新陳代謝和衰老等不可抗力，也沒有一種儀器可以做出「永遠的效果」，所以Queenie認為「時效」或「反彈」等問題還是其次，最應該關注反而是療程安全和風險問題。

正規美容院不會為討好客人而執行超出安全標準的要求。（圖片：受訪者提供）

「雖然Picolaser療程是在業界內被普遍認為安全性高，但始終屬於高能量儀器，對個別人士有一定風險。正規美容院應坦誠解釋風險，以及嚴格執行安全規範。」曾有客人向Queenie提出「加強度數」、「增加發數」等不安全要求，以期儘快達至退斑效果。她強調，專業的治療師應嚴格遵守技術和儀器的安全指引，度數和發數也有限制，不能為了求快而忽視安全。

收費過高過低都要三思 注意隱藏收費

Queenie認為消費前應貨比三家，收費太貴或太便宜同樣需要三思。

「『試做價』在美容行業相當盛行，是吸納新客戶的慣常做法，但有用心不良的美容院會以極低價招徠，體驗過程只打幾發馬虎了事，又或者聲稱有『其他更好的選擇』 ，目的只為了推銷其他遠比『試做療程』定價高昂的療程。」

曾有客人向Queenie反映，有美容院內藏層層隱藏收費，最終消費者要付出數倍金額，Queenie覺得收費不老實最終只會傷了美容院和客人的關係。她認為清楚列明療程收費，同時具體列出療程所包括的服務，這類收費透明的美容院一般為較令人放心的選擇。

也曾有客戶向Queenie「訴苦」：指自己曾被外面的「試做價」吸引而試做過「半次」皮秒激光療程，店方只在她半邊臉進行療程，客人需要支付正價才會處理另一邊臉；結果該名客人被逼購買全套療程，可是事後多次致電預約店方都聲稱「無房、期滿」，花了錢卻得不到應有的服務，使客人感到既憤怒而無助。

美容要以人為本 硬銷手法不合時宜

要贏得客人的信賴和良好的評價，除了要守法循規也應尊重客人的需要和意願。

Queenie認為即使美容業競爭激烈，也不應該為了追求營業額而採用硬銷手法，安排客人做一些非必要甚至高風險的療程經已涉及道德問題。眼見有同業為求開單對客人威迫利誘，覺得這種做法已經偏離了美容業的「以人為本」精神。

消費者在決定使用美容服務前，應先就商家的信譽、服務細節、價格等多作比較。（資料圖片）

宜多參考網上真實用家評價

要選擇一家可靠的美容院，消費者真的需要做足功課。化繁為簡，找明星代言的美容院有十足保證了吧？「有名人代言只反映該品牌較注重形象工程。代入消費者身份，我寧可她們將資源投放到客人享受得到的服務上面，直接將更好的服務回饋客人。」她建議消費者參考真實用家的評價，例如朋友或網上平台的評價，這些都是來自消費者的親身體驗，會比單純明星名人代言可靠得多。

Queenie認為美容院應該將資源投放到客人享受得到的服務上面，直接將更好的服務回饋客人。（圖片：Shutterstock）

深耕細作務實經營 網上見美容職人精神

「HelloToby」是一個找專家幫手的網上平台，用家可在這裡對不同行業店家作出評價。很多愛美人士都會在此發表點評，故又有「美容Openrice」之稱。在該平台上「Beverly Skin美肌再生中心」的整體評價不俗。

Beverly Skin主打皮秒激光去斑和凹凸洞修復療程，用戶普遍認為其經營方式務實專業。該中心以客人安全為先，著重療程前皮膚分析，在其官網亦能看到列舉清晰的不適合進行療程族群名單；客人提出加強療程要求，治療師亦會憑專業判斷而敢於「企硬」拒絕。

「絕不硬銷」也是 Beverly Skin 的原則。為數不少的客人在「HelloToby」都表示在 Beverly Skin從未遇過硬銷，也毋須「硬食」非必要療程。再者職員表現專業有禮，充分尊重客人意願。

亦有用戶指出Beverly Skin 療程明碼實價，看不到有隱藏收費之嫌；也有客表示治療師溫柔細心，更會額外分享臉部護理知識；而中心提供的超皮秒激光體驗更是打足全面，做足事前清潔和事後面膜護理。

為數不少的客人在「HelloToby」都表示在 Beverly Skin從未遇過硬銷情況，也毋須「硬食」非必要療程。（翻攝畫面）

隱世默默耕耘十載 推出十週年特別優惠

「Beverly Skin比華利美肌再生中心」雖未有鋪天蓋地的宣傳，但由於能夠讓顧客真正感受到療程的效果，口耳相傳使她擁有一群忠實粉絲。即使過去兩年受到疫情所帶來的巨大挑戰，Beverly Skin在風浪下仍默默耕耘屹立不倒，快將步入第十年的她，說是一間實力相當的隱世美容院，也不為過。

Beverly Skin現正推出《超皮秒蜂巢激光療程》十週年特別優惠，此療程能激活肌底細胞，促進肌膚新陳代謝同時也提升皮膚的自我修復能力，從而改善各種因皮膚損傷發炎造成的色素沉澱問題，同時激活肌底膠原增生，各種色斑色印、以至凹凸洞和毛孔粗大問題都可以迎刃而解。

如有興趣了解更多關於這間隱世美容院的詳情，可以按以下連結：https://reurl.cc/q5Wjeq