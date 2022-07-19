補水｜每日高溫逾33度缺水易浮腫！營養師推介消暑補水去水腫食物

香港連日天氣熱辣辣，天文台更預料酷熱天氣會持續多日。由於副熱帶高壓脊異常強功，加上只吹微風，令天文台預期本周至下周初市區最高氣溫可達35度！天氣炎熱，容易造成皮膚乾燥、缺少、口乾舌燥等徵狀，有營養師就分享可以幫助消暑補水去水腫的食物，部分更可助降血壓及加強新陳代謝。



一般而言，一個成人每天最少需要攝取體重（公斤）乘以30毫升的水分，例如體重60公斤的人，一天水分的需求量至少1800毫升。但在戶外運動時間較長者，則需隨時補充流失的水分。如果短時間缺水，可能出現水腫、口臭、尿液變黃；中期則有可能發生肌膚乾燥、出現乾紋、心悸及尿道炎等；而長期缺水，則可能導致關節退化、記憶力衰退甚至發生尿毒症！

去水腫方法｜冬瓜超過九成重量為水份

營養師建議可多吃高鉀質食物，幫助身體中和代謝過多的鈉質。冬瓜的鉀量非常豐富，每100g冬瓜就有165mga鉀，特別適合水腫、飲很多水卻小便不多、易有黃痰、吃完熱氣食物如薯片後咳嗽加重人士、怕熱易汗出人士、面油多，易長瘡人士。

去水腫方法｜多喝水

不要以為水腫就代表身體內有過多水份，恰恰相反的是喝不夠水才會導致水腫。營養師指出，因為如果身體無法得到足夠水份，就會更加傾向在身體中保留水份，從而引起水腫情況，建議平日應多喝水，幫助身體代謝多餘水分！

去水腫方法｜多喝水（《繼承者們》劇照）

去水腫方法｜多做運動

營養師也建議大家應多做運動，幫助促進血液循環，防止水腫情況出現。

去水腫方法｜多做運動（Unsplash@Christopher Campbell）

去水腫方法｜多食西瓜

對比絲瓜、青瓜而言，西瓜的含水量並不特別出眾，「只有」約92%，然而西瓜性味甘寒，即代表它是性質十分寒涼，可以解暑除煩，加上經冰凍處理後，吃進去就會有遍體舒爽的感覺，特別適合於高熱環境工作或戶外運動後汗多，身體時常感到灼熱人士、平時怕熱多於怕冷、皮膚易搔癢和生瘡、飲很多水卻不解渴、大便乾而難排、小便黃，甚至是排小便時會痛的人。