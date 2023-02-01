情人節禮物推薦丨去斑暗瘡Stellar M22煥膚療程　情侶結伴1人價錢

情人節又到，還在煩惱送甚麼給另一半？除了贈送玫瑰、鮮花、手作等實體物質，不如為愛美的他/她準備一份特別的情人節禮物，靚住過情人節。Life Young Aesthetic 醫學美容中心推出情人節限定甜蜜結伴優惠，二人同行，買一送一，男女都適用，可以相約愛美的另一半一同變靚。



醫美非女性專屬 男士也可追求逆齡肌

醫美不是女性專利，男士一樣有變美的權利。現今男士對美也有著不同需求，不論是自身的皮膚狀況、頭髮護理、身形體態，都想展現出自信、魅力的一面。Life Young 同樣重視男女追求美麗的願望，旗下各項療程男女均適用，送給男女朋友皆可，是讓他/她展現美麗自信、最靚的情人節禮物。

醫美不是女性專利，男士一樣有變美的權利。（圖片：Life Young）

現於 2月1至14 日期間購買Stellar M22™超完美脈衝女神光療程，可享買一送一優惠，今個情人節給他/她一個驚喜，一同享受變美的節奏，煥發自信。

Stellar M22™超完美脈衝女神光療程使用全港最新款Lumenis 第8代AOPT 光子嫩膚技術，屬於醫療級別美容儀器，設有9種濾片，配搭出多達600多種不同的治療模式組合，一次過解決肌膚所有問題，包括改善荷爾蒙色斑、微絲血管、暗瘡肌發炎、玫瑰痤瘡、色素沉澱、毛孔粗大、油脂分泌旺盛等，安全又有效地煥發淨白嫩滑的完美無瑕肌膚。無論男女都適合做的療程。

Stellar M22™超完美脈衝女神光療程有效改善30多種肌膚問題。（圖片：Life Young）

個人化定制醫美方案 專業團隊信心之選

戀人眼中的另一半都是獨一無二的， Life Young 對每一位顧客亦如是。在進行療程之前，都會以儀器檢測並分析顧客皮膚狀況，作出針對性建議，度身訂造各療程，確保最為適合肌膚需求。

專業顧問會與客人溝通商量評估，度身訂造及擬定療程詳情。（圖片：Life Young）

環境奢華 地點優越 殿堂級服務享受

Life Young 於中環及海港城均設有旗艦店，擁有專業醫生及經驗豐富的服務團隊，全 FDA 級醫美儀器，保證有高質素的醫學美容服務水平服務顧客，為你心愛的另一半提供最尊貴的服務。

Life Young 於中環及海港城均設有旗艦店，環境奢華。（圖片：Life Young）

女神張曦雯（Kelly）及型男羅子溢（Him）作為 Life Young 代言人也會固定到Life Young享受療程，打造漂亮緊緻的肌膚。（圖片：Life Young）

Life Young Aesthetic 醫學美容中心

情人節限定甜蜜結伴優惠 二人同行 買一送一

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