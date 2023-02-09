凍齡｜57歲郭富城肌肉並非一夜練成 公開的健身、飲食祕訣

近日，郭富城與梁朝偉合拍電影《風再起時》，在首映禮上兩位影帝同場吸引近半百記者採訪，場面墟冚。



《風再起時》首映禮。（葉志明 攝）

事後，戲中飾演郭富城年輕版的徐天佑在社交媒體上載合照，發文表示：「呢套戲我飾演年輕磊樂，見到Aaron佢不斷話我演得好，滿足。」

郭富城同徐天佑真的好似樣。（IG@chuihammer）

見到相中的郭富城，不少網友稱讚他保養得宜，就算對比39歲徐天佑亦絲毫不輸蝕，更有人留言指徐天佑同郭富城超似樣，「你同郭富城真係好似，令我想起『父子』最後一幕」。

天王郭富城已經57歲但仍然不失當年風彩，就算說他40出頭亦不為過。到底有甚麼祕訣可以令他停止生理狀態，抵抗時間的摧殘？

1. 自我要求高

眾所周知郭富城極愛台灣的麻辣鍋，他也會趁來台期間滿足口慾，但一吃完馬上消耗熱量，他稱之為「懲罰性運動」，也就是把平日30 分鐘的運動量增長到45 分鐘到1 小時。他曾透露為了可以無時無刻運動，他曾要求酒店把跑步機搬到自己的房間。

郭富城大方承認自我要求極高，多年來都維持在63公斤，只要體重稍稍增加，立即忌口減肥及健身，2019年6月他到台宣傳演唱會就說每天洗澡前都會量體重：「我每天洗澡前、吃飯前都會量體重，一直都維持在63公斤，如果63.8到64公斤，我就很想死了！我是不是吃太多了，然後就會馬上去做運動，讓自己維持在不超過64公斤，自己也會覺得很有成就感。」

2. 不住運動的決心

郭富城自認生活非常有節奏，除了嚴格控制飲食，郭富城也天天跑步，2018 年他曾透露一周運動4 ～ 5 天，每天30 分鐘，從來不偷懶。「因為在舞台上要唱歌、要跳舞，而且很多時候都是唱現場的，所以必須要有一個很好的狀態，」郭富城表示隨時將自己保持在「準備上舞台」的狀態，100% 敬業精神讓人佩服。

2012 年影帝梁家輝和郭富城一起拍攝《寒戰》，就透露凌晨4 點聽到郭富城在隔壁房間跑步，跑步機的聲音讓他睡不着覺，讓梁家輝還忍不住抱怨：「早知道他睡隔壁，我就換房間。」

被郭富城跑步聲吵醒的不只梁家輝，周潤發也說2014 年拍攝《大鬧天宮》時，每晚都聽到樓上房間的郭富城在跑步，不過他也因此受到啟發，65 歲的周潤發現在也是天天跑步、爬山的健康代表。

除了跑步，郭富城也游泳、打乒乓球，不過他強調不要過度鍛煉，太高強度容易半途而廢，持之以恆才是維持身材的關鍵。

3.控制食量 每天只吃1餐半

郭富城飲食儘量均衡，但也不至於清淡地像苦行僧，2019年他曾透露，每天都會吃一個港式菠蘿包，菠蘿包的熱量可不低，但郭富城一天只吃一餐半︰「我有做運動，同埋我一日唔係食好多餐，一個菠蘿包都當係中午嗰餐，第二餐就夜晚，再等到夜晚先食，咁其實我一日基本都係食一餐半，菠蘿包應該都唔算係一個餐。」