秋天是美白好時機！3個美白必備步驟讓您肌膚徹底透亮！

夏天陽光猛烈， 紫外線盛行，女生們怎樣防曬也是會曬黑，使美白產品以及美白療程的效果大打折扣。到了秋天，大家都將肌膚保養的注意力集中至保濕上，其實秋天的紫外線指數以及陽光的照射度較低，是美白肌膚的好時機！到底常見的美白成分有哪些呢？現時秋季有哪些熱門美白療程推介？小編在這裡為你一一拆解！透過01mall購買療程更可以使用01積分扣減！

秋天是美白好季節！

秋天的陽光對比起夏天沒那麼強烈，所以較容易進行美白的保養，不過進行美白之前要留意３大要點，分別是皮膚變暗沉的原因、保養品中美白成分有哪些分別、以及如何更有效美白。趁着這個秋天將美白追回來，在下個夏季來臨之前養成白滑美人肌。

3個美白必備步驟

．秋天也要做好防曬：雖然秋天的陽光比較溫和，但紫外線的影響仍然存在，特別是紫外線中的UVA以及UVB，UVA具強大的穿透力，它能穿過建築物以及深入皮膚的真皮層並損害膠原蛋白，加速肌膚老化，變黑以及產生皺紋，而UVB則會讓肌膚曬傷，所以在美白之前一樣要做好防曬，才令美白事半功倍。一般長時間留在室內環境，SPF20-30就已經足夠了。

．別忽略角質層的堆積：肌膚最外層的是角質層，隨着新陳代謝而自然剝落，然而環境變化、生活習慣不正常、熬夜等會容易使角質層增厚，如果沒有清理老化且過於增厚的角質層，肌膚就會看起來暗啞，失去光滑感。同時角質層過厚亦會使保養品難以吸收，在秋天亦要做好適當清潔肌膚的步驟。

．缺乏水份也會暗沉：秋天這個乾燥的季節，肌膚容易缺水而產生各種問題，例如毛孔粗大，蠟黃暗沉等等，黑色素也會因為肌膚修復能力下降而容易積聚沉殿，所以美白肌膚同時保濕也不耍忘記進行。秋天保濕有不少方法，重點在於於適時補充水份、選擇如神經醯胺、玻尿酸等有效的保濕修護成份的保養品、洗臉及洗澡時別接觸過熱的水。

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黑色素形成機制

黑色素細胞存在於肌膚的表皮層中，一旦受到環境抑或體內狀況的變化的影響就會活化並產生黑色素，產生的黑色素會慢慢被傳送到表皮角質層上，如果要排掉黑色素，一般需二十八天的皮膚代謝週期。而如果製造黑色素的速度快於代謝的速度，肌膚就會不可避免地變黑。

剌激黑色素細胞的原因：

外在因素：紫外線照射、進食光感食物後暴曬

內在因素：內分泌失調、肝功能失調、生理期、懷孕



常見的四大美白成分

熊果素：亦稱熊果苷，主要是取自一種叫熊果的植物，白天能使用，它可以抑制促進黑色素產生的酵素酪胺酸酶來阻礙黑色素形成，達至美白的目的。除此之外它亦有預防自由基侵害，美妝界公認安全度較高的美白成分。

菸鹼醯胺：亦稱為維他命B3，白天能使用，是具多功效的美肌成分。菸鹼醯胺可以協助皮膚深層保持水分之外，還可以抑制紫外線導致的黑色素傳遞，並阻止黑色素的產生。除了保濕以及美白功效之外，還可以減少皮脂產生，改善毛孔粗大問題。

傳明酸：傳明酸在早年是用來作為凝血劑用途，及後發現它的美白功效，在於可以抑制黑色素細胞活性，是預防肌膚暗沉的美白成分，它是胺基酸的一種，非指酸鹼值中酸度，而且沒有光敏性可白天使用。

左旋維他命Ｃ：左旋維他命Ｃ是美妝界非常流行的維他命Ｃ美白成分，可以白天使用。它能抑制酵素酪胺酸酶，刺激膠原蛋白的產生，同時也有抗氧化的功效。但左旋維他命Ｃ的不穩定性需要在酸性環境存在，故此有機會相對上有較高刺激性。

秋季最新美白療程合集

大家除了在日常保養中選擇合適的美白護膚品之外，亦不要忘記進行更深層的美白療程，加上美白前的準備功夫三管齊下，讓美白效果 double up！而美白是肌膚一個長期的抗爭，功效需要等待肌膚的代謝的顯現，經過秋季的細心護理，春夏就能無懼肌膚露出！小編為各位愛美的女生精選出針對身體各部位的美白的療程，在01mall購買療程更可以用01積分扣減！

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秋日美白加乘小貼士

．吃「防曬」食物：除了做足防曬的措施之外，平日可以多吃一些有助抗光老的食物：例如藍莓有豐富的花青素可協助抵抗曝曬陽光帶來的自由基傷害，蕃茄中則有助對抗紫外線以及自由基，而綠茶中的EGCG可減少紫外線UVA對肌膚的損害。

．吃「美白」食物：含豐富維他命ｃ的食物有肋抗氧化以及協助美白，例如檸檬、紅石榴、士多啤梨等等，美肌又對身體有益。

．防曬要補塗：防曬用品容易隨汗水流失，如果長時間在戶外，可能需一至兩小時補塗一次，室內的話最好一次即可。

．保濕助美白：使用美白產品同時別忘了保濕的重要，因為肌膚缺水時會變得間沉無光澤。在使用護膚品時，建議以美白功效的產品優先，最後才使用保濕護膚品，會有更佳效果。

．去角質助美白：由於角質細胞會不斷更新，過厚的角質層會使肌膚變得暗啞，適當的進行去角質的保養可以提亮膚色之餘，亦幫肋美白保養品的吸收