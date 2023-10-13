Botox肉毒桿菌素｜瘦面去皺、除孤臭功效多　拆解原理功效副作用

相信每位女士都有愛美的基因，為了展現完美的自己，拍照後總會用軟件輕微加工；「磨皮」撫平皺紋，或讓下巴變尖，化身小臉美人，甚至一鍵拉長腿。與其花時間修圖，不如認真改善問題。「Botox肉毒桿菌素」被喻為是「回春」的美容針，在醫美界已盛行多年；不少名人明星都曾經注射以保持年輕外表。但坊間有不同品牌該如何挑選？一文為大家拆解Botox肉毒桿菌素的原理、功效、副作用及注意事項。

肉毒桿菌素是甚麼？

肉毒桿菌素（Botulinum Toxin）是一種從肉毒桿菌提煉出的高純度蛋白質，注射後會抑制「乙醯膽鹼」的分泌，阻斷肌肉和神經之間的傳導，令繃緊收縮的肌肉放鬆 。透過減少肌肉的動作，從而達到去皺效果，有效改善額頭、眉心、眼尾及鼻翼兩側的「靜態表情紋」，令皮膚回復平滑。

（圖片：醫美Easy）

肉毒桿菌素不但可撫平皺紋，在咀嚼肌位置注射，可使臉頰兩側的肌肉放鬆、從而拉提瘦臉，令輪廓線條更明顯緊實。同一理論，對瘦小腿、改善斜方肌發達、肩頸僵硬亦有功效。甚至能用於阻斷汗腺神經的傳遞，減少汗水分泌量，緩解臭狐情況。

肉毒桿菌素亦廣泛運用於其他臨床治療上，包括眼科問題如：斜視、眼球震顫及眼瞼痙攣；神經系統症狀如：半臉痙攣、上肢痙攣及慢性偏頭痛；或泌尿系統疾病如：膀胱過動症、多發性硬化症或脊椎受傷所致之尿失禁。

根據毒性和抗原性不同，肉毒桿菌素能分成A、B、Ca、Cb、D、E、F、G等8種血清類型。而在2002年，美國食品藥物管理局（FDA）正式核准A型肉毒桿菌素應用於醫學美容領域，現時更加漸趨普及。

選擇肉毒桿菌素 各大熱門品牌一覽

Botox 保妥適

坊間經常以「Botox」統稱肉毒桿菌素，但其實Botox只是其中一個品牌，由於是首間推出醫美用途的肉毒桿菌，所以成為市場上的代名詞。不單詢問度最高，而品質優良穩定，注射後擴散速度慢，對於臉部區域的治療效果掌握較為精準。



Dysport 儷緻

比起Botox，含有較少保護性蛋白，擴散速度較快、範圍較大；因此適用於改善大面積部位如：肩頸、小腿肌等。



Xeomin® 淨優明

配方主要特色是不含複合性蛋白質，減少產生抗藥性的風險，施打後也不易出現過敏反應。見效快，只須2至4天。



（圖片：醫美Easy）

療程快速簡單 創傷性低、恢復期短

經過反覆醫學研究與實驗，肉毒桿菌素現時已成為非常安全的藥物。肉毒桿菌素是粉末狀，療程前會以無菌注射用水來稀釋，調製成所需濃度或劑量。然後醫生將對目標區域的皮膚進行消毒，再使用細針將溶液施打進肌肉裡面。

過程中可能有輕微疼痛不適，但事前無須進行局部麻醉。就算出現瘀青，一般也會在7日內恢復。術後4小時內應小心對待注射部位，不宜平躺、大力按壓或劇烈運動，以免影響擴散範圍以至治療效果。

注射肉毒桿菌素的療程快速簡單。（圖片：Shutterstock）

注射後出現「膠面」情況？

肉毒桿菌素的濃度、劑量、注射部位及深度、施打技巧及療程相隔時間等都會有所影響。針劑太過稀釋，效果可能不夠明顯；太濃、份量過多的話，就會引致表情僵硬變「膠面」。

而每個人的要求都不一樣，為達到自然、理想的效果，術前必須向醫生諮詢專業意見，明確深入地溝通施打的劑量，切勿一味誤信網上的建議。

施打肉毒桿菌素前3大注意事項

1. 了解注射程序及副作用

計劃打肉毒桿菌素前，必須先清楚知道詳細過程、可能出現的副作用和併發症，作出知情的選擇。肉毒桿菌素注射並不是人人適用，如果有正在服用藥物、懷孕、過敏體質等任何病歷史，應如實告訴醫生，以便作出更仔細的評估應否注射。



2. 檢查註冊編號、確認產品為原廠正貨

療程前最重要的是確保產品的安全性，必須查看原廠供應證書，並檢查包裝上有否藥品註冊編號、以及是否曾經開封等。正貨產品經過嚴格的生產和管控程序，大大減少潛在風險。



3. 必須由專業註冊醫生處方及操作

切勿貪小便宜選擇在不受規管美容場所接受治療，若施打者技術不過關，有機會引致「急性中毒」，後果得不償失。注射美容針劑，不但要選擇有信譽的醫療中心，醫生的美感判斷及手勢亦相當重要，建議選擇經驗較豐富、經過原廠培訓的醫生操作。

