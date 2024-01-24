Twins演唱會｜阿Sa蔡卓妍狀態大勇曬結實腹肌　5招保持凍齡童顏

一連14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會於日前（21日）開鑼，首場全場爆滿。阿Sa蔡卓妍、阿嬌鍾欣潼相隔9年再踏足紅館，勁歌熱舞兼展示「回憶殺」側手翻，粉絲們反應超熱烈！雖然Twins成軍已22年，但現年41歲阿Sa依然保持不老童顏，容貌與出道時零差別，好像吃了「防腐劑」一樣，吹彈可破的少女白滑肌更令人羨慕。在演唱會上更是狀態大勇，露出小蠻腰曬結實腹肌；一起來看看她的5招凍齡保養！

凍齡保養一：做足防曬

紫外線是加速皮膚老化的最大元兇！由於工作需要長期出外景拍戲，加上熱愛戶外活動，所以阿Sa特別著重防曬。不論天氣，出門必定塗上防曬乳，就算室內亦不例外；再搭配太陽眼鏡、帽子等，為肌膚做足多重保護。

凍齡保養二：徹底卸妝、勤保濕

作為藝人，經常需要長時間帶妝，難免會令皮膚狀況變差；阿Sa在卸妝方面絕不馬虎，每當完成工作後，她會使用成份天然、性質溫和的潔面乳徹底清潔，還會重複步驟確保沒有彩妝殘留，令後續護膚品能被有效吸收。

阿Sa曾分享，許多人都會因肌膚乾燥而塗上高滋潤度的保養品，但有機會弄巧反拙。塗太多太厚可能堵塞毛孔，甚至因營養過剩或吸收不好，而導致痘痘及暗粒。她會選擇質地較輕盈的護膚品，少量多次塗抹，以疊加方式讓肌膚「喝飽水」。她平時一星期至少敷2次面膜，以清潔面膜去除污垢及老廢角質，再使用保濕面膜令肌膚維持水嫩有光澤。

凍齡保養三：三棗水「養宮」

「子宮好，人不老」子宮一旦衰老，肌膚就容易呈現鬆弛暗沉、色斑也會找上門。阿Sa曾表示自學生時期開始，飽受經痛困擾；在朋友推介下，學懂自製簡易養生飲品水─，成功解決多年經痛問題，人生從此不一樣！在中醫角度，「三棗水」有調經活血、滋陰補氣，延緩衰老之效，適合經期後飲用。

材料：

去核紅棗3顆、南棗2顆、蜜棗1顆



做法：

將以上材料放入保溫瓶內，加熱水浸泡半小時，即可飲用。



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凍齡保養四：獨門去粉刺法

阿Sa曾在社交平台上分享自己獨門去粉刺的方法，無需任何工具超實用。她表示以往出門經常戴口罩，又焗又濕令皮膚油脂分泌增加，繼而在鼻頭形成粉刺。她會先用熱毛巾來敷在粉刺位置打開毛孔，然後使用面部按摩油搓揉約10至20分鐘；完成兩至三次之後，就可見到粉刺被徹底清走，回復透亮無瑕的好膚質。

凍齡保養五：養成運動習慣

阿Sa不但擁有凍齡顏值，多年更保持零贅肉少女身材。她每星期都會抽2至3日做運動，如重訓、Zumba等，有助出汗排毒、促進新陳代謝，皮膚變好之餘，面色也會變得紅潤。而為了演唱會，她近日非常勤力練舞彩排，更曬出螞蟻腰及結實腹肌。