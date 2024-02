邊個話鬼妹仔好易老？30+混血女神徐㴓喬Asha公開凍齡緊膚秘訣

究竟鬼妹易老係真人其事還是都市傳說?人氣急升的混血女神徐㴓喬(Asha)以行動打破謠言,Asha真人笑容甜美,肌膚緊緻飽滿! Asha更透露自己其實很懶護膚,全靠著後天的努力,一年做一次Ultherapy® 輪廓拉提療程,養出年輕緊緻肌。面臨坊間種種彷冒儀器及水貨探頭問題,香港海關最近亦加強搜查並檢獲多款冒牌儀器,Asha更表示自己選擇非入侵性醫美療程前會做足功課,一定要有美國FDA國際認證,亦會參考朋友意見,並會到官方認證的診所進行療程。Asha於前年進行了第一次Ultherapy®微聚焦超聲波拉提,效果令她相當滿意,今次決定不私藏,大方公開V面緊緻tips!



一次療程持效一年|專利DeepSEE™技術 拉提效果全面提升

Asha表示,選擇醫美療程時有一套準則,絕不會人云亦云。「安全性是我的首要考量的準則,不少人以為非入侵式療程就等於安全,其實大錯特錯。全球超過二百萬位用家見證* 的Ultherapy®微聚焦超聲波拉提療程獲美國FDA¹及歐盟CE雙重認證的非入侵式拉提療程,經過臨床驗證,證實安全有效。此外,我會通過認證名單挑選可靠的診所或醫美中心,透過『 4大認證』及『3步探頭認證』系統確保使用原廠正貨儀器及探頭,操作療程的醫生已接受全面的技術訓練。」

Ultherapy®微聚焦超聲波拉提療程高效安全,正廠正貨認證令她更安心。

比起坊間一般的拉提醫美療程,Ultherapy®獨家SEE﹑PLAN、TREAT模式,精準度高與個人化的療程體驗令Asha安心滿意︰「進行療程前,醫生透過專利 DeepSEE™探頭「透視」我的皮下組織,分辨皮膚厚度。然後度身訂制針對性方案, 以刺激膠原自生的最佳溫度65°C²,精準無創深入4.5mm肌底的肌腱膜層,幫我重整肌底結構,強化肌腱膜承托力。療程期間實時監察,確保不傷骨骼及血管組織,安全高效零誤差。」

工作繁忙的Asha,難以經常抽時間到診所進行醫美療程,坦言Ultherapy®的全面性與持久度令她十分驚喜︰「只需一次療程,令我最在意的雙下巴問題都能解決,而且無需Downtime,提升緊緻效果會於兩至三個月最為顯著³,最驚喜是連fans都察覺我的Jawline變得立體鮮明,真的很開心!所以我已經預約好明天再做Ultherapy®,這次希望可以提升蘋果肌及改善法令紋,上鏡可以更精神飽滿,一次療程效果更可維持一年^⁴!」

亂用假機水貨低成效高風險 親自把關最安全

德國百年藥廠Merz Aesthetics®為保障消費者的利益,推出Ultherapy®「4大認證」及「3步探頭認證」系統,讓大家輕鬆辨識原廠正貨,安心享受最佳療程效果。Merz Aesthetics®於日前聯同香港代理商 NeoDerm 舉行Ultherapy®全新正廠正貨驗證記者發佈會,指出坊間許多仿真度高的假儀器、水貨及冒牌Ultherapy®探頭,其療程效果、安全性令人擔憂。Merz Aesthetics® 香港區總經理 Candice Wong表示︰「在選擇療程時,消費者必須認清正廠正貨,方能確保Ultherapy®的精準療效及安全性。」Candice解釋,由於偽冒儀器無法穩定地將超聲波能量送達目標皮層或深度,令拉提效果跟正貨無法比擬,更存在安全風險。她重申Ultherapy®儀器及探頭具備多項原廠專利技術,以達至安全而高效的療程效果,同時亦呼籲消費者切勿以價格作為唯一考量,應透過「4大認證」及「3步探頭認證」系統,親自把關療程安全性。

認證系統教學 認清正貨Ultherapy®

第1步︰揀選Ultherapy®認證診所: ultherapy.com.hk/certification

第2步︰原廠認證儀器的螢幕下方貼有「技術系統標誌Amplify II」

第3步︰查看診所是否擁有每半年更新一次的「探頭認證證書」及及每年更新一次的「合作夥伴認證證書」。

第4步︰進行療程前,檢查是否使用原廠認證的探頭

進入官方認證網站,再掃描探頭防偽標籤上的QR Code,輸入簡單資料,即時獲取真偽結果。

Ultherapy®正貨認證網站︰https://auth.ultherapy-real.com/

