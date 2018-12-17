歐央行鷹派管理委員會委員稱　應盡快加息

歐洲央行於上周四議息後宣布，在本月底會結束從市場買入債券計劃，惟表明至明年夏天前，利率會維持在現有水平。不過立場一向鷹派的歐央行管理委員會委員，兼奧地利央行行長諾沃特尼（Ewald Nowotny）於上周五指出，歐央行已達到通脹目標，認為要盡快上調利率，說法與其他央行決策官員明顯不同。

奧地利央行行長稱應要重新考慮負利率政策

目前市場人士普遍預期，歐央行將於2020年才會調整存款利率。不過諾沃特尼卻指出，現時市場人士的預測，與歐央行的政策指引不一致，又指出從他自己觀點出發，有關現行的負利率政策，在經濟條件許可情況下應重新考慮，又指出負利率政策在美國並無實行，認為這是歐央行的特殊操作。

至於歐央行副總裁德金多斯（Luis de Guindos）則預期，歐央行或會在明年9月或10月加息，惟同時指出央行應保留選擇餘地。而作為法國央行行長兼歐央行管理委員會委員的維勒魯瓦德（Francois Villeroy de Galhau），在上周四指出，面對不確定性，歐央行的貨幣政策要保持靈活性。

另一方面《路透社》又引述兩名消息人士指出，個別歐央行內決策者希望央行行長德拉吉（Mario Draghi）發言，稱目前歐元區內經濟走勢有偏向下行風險，而過去歐央行曾用有關字眼來暗示會準備放寬政策。惟最終歐央行的議息結果聲明作出微調，以反映出對區內經濟的疑慮升溫，不過仍保留風險均衡的看法。