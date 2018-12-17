樽裝水竟是「無錢賺產品」？　Amazon要求製造商改變包裝

網購平台Amazon貨品數以萬計，當中有一些產品，對Amazon來說是「無錢賺」，甚至部份貨品竟然要倒蝕。公司最近向製造商要求改變這些產品的包裝或售賣方式，希望改變這種情況。

一般來說，沒有銷量就沒有盈利。但在網購的世界，銷量佳也未必好賺。《華爾街日報》報道，Amazon內部將這類商品列為「CRaP」（Can't Realize a Profit），即「不能實現利潤」商品，當中包括暢銷的樽裝飲品和零食。

體積大、十分重 運輸成本高

英文Crap的意思是「廢物」，Amazon今次可謂語帶雙關，但賣可樂和零食竟然無錢賺？原來，這些商品定價在15美元或以下（即低過117港元），由Amazon直接銷售。同時這些商品通常體積大或十分重，運輸成本高昂，因此Amazon利潤微簿甚至有可能要蝕本。

《華爾街日報》引述一些大品牌主管以及熟悉Amazon想法人士稱，Amazon愈來愈重視沒有盈利的商品，有品牌和諮詢公司稱，最近幾個月，Amazon已經下架了一些沒有盈利的商品，同時亦要求製造商改變包裝或售賣方式。

大家經常在網上購買的樽裝飲品和零食，對Amazon來說竟然是沒有盈利的商品。（路透社）

Smartwater一次落單由6樽轉24樽

舉例說，可口可樂旗下樽裝水品牌Smartwater，在「一鍵下單」Dash系統之中，原本默認為6.99美元的6樽裝。但今年8月，與可口可樂溝通之後，Amazon向客戶表示，最新的默認數量為24樽裝，售價37.2美元。

調升價格 成本轉嫁消費者

此外，商品已改由可口可樂發貨，Amazon可省卻倉儲費用。這樣雖然降低Amazon的成本，但品牌一方就增加了負擔。結果顯而易見，以每樽水平均計算，價格由1.17美元大升至1.55美元，勁升32.5%，也就是成本已轉嫁消費者。

從可口可樂、聯合利華家品部門Seventh Generation以及零食公司箭牌的反應來看，部份產品已經轉為大包裝，希望降低運輸成本。

至於一些小型生產商，Amazon亦會調整銷售情況不佳的產品庫存。