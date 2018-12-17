滙豐私銀料美國息口明年見頂　2020年或開始減息

美國聯儲局將於本周三（19日）議息，外界關注當局會後會否暗示明年加息步伐。滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲預料，美國將於明年加息兩次，其後將會暫停加息，並會於2020年9月開始減息。

料聯儲局本周加息25點子

范卓雲出席記者會時指，環球經濟步入增長周期末段，預料明年全球經濟增長將溫和放緩，但由於中美雙方於G20峰會同意重啟貿易談判，加上美國財政刺激政策效用仍有待浮現，預料美國經濟增速大致平穩，將減慢至2.5%。她認為，聯儲局本周將加息25點子，並於明年3月及6月再度加息，直至2020年9月開始減息，但並不意味屆時美國將陷入衰退，預料2020年美國仍將錄得約1.8%的經濟增長。

隨着中美貿易關係降溫，人民幣匯價近日守穩近6.9兌1美元關口。范卓雲分析，明年人民幣匯價將溫和貶值，主要由於中國出口增長或會放緩，估計明年人民幣將會跌至7.1兌1美元水平，惟大幅貶值的機會有限。她預料，中國將加強提振內需，包括推出財稅政策、加強流動性等，有望令明年GDP守住6.6%增長。

范卓雲估計，明年中國經濟增長將能守穩6.6%水平。（視覺中國）

恒指明年底或回升至30000點

范卓雲又指，美國加息步伐趨緩、美元升勢減弱，以及中國的刺激財政政策，均有利亞洲新興市場股市復甦，尤其看好中國、新加坡及印度股市。滙豐私人銀行北亞首席市場策略師何偉華預料，恒指至明年底將升至30000點水平，國指則將上望12000點，其中有望受惠內地財政政策及經濟轉型的公司將率先受惠，包括基建、電訊及國企改革相關股份。

惟范卓雲強調，隨着環球經濟增長陸續放緩，加上不明朗因素纏繞不散，明年市況波動或繼續加劇，建議投資者將約3成資金配置於黃金、對沖基金、私募股權等另類投資，減輕投資組合與大市走勢的相關性，以降低投資風險。