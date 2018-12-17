日本央行周四公布議息結果　傳央行容許債息將更靈活波動

日本央行將於本周四（20日）公布議息會議結果，市場人士預期屆時日央行會維持現行利率水平及貨幣政策措施，惟市場人士正關注，央行會否承認全球經濟已見疲態。

《路透社》引述分析師指出，日本10年期國債孳息率有機會跌穿「零」水平，若如此將會破壞央行原來希望促使孳息率變得陡斜，給予金融機構喘息空間的安排。

消息人士稱 日央行或容許長期孳息率為負

《路透社》亦引述熟悉日本央行的人士指出，央行容忍讓長期利率保持為負，相信10年期收益率只要在負0.2%至正0.2%之間上落便可。消息人士指出，央行決定允許孳息率更靈活波動，不論是上升或下跌皆適用。

《路透社》引述大和證券首席市場分析師岩下真理指出，隨着全球範圍內利率均下跌，央行默許長期利率下跌亦屬合理，又指出重點在於日本央行會否承認全球增長疲弱。

央行正關注貿戰會否影響企業資本開支

報道亦引述消息人士指出，日本央行官員正關注，中美貿易戰會否為企業在下一個財政年度的資本開支情況帶來影響。同時分析師亦關注，會否導致日本央行再度延遲達到通脹目標水平。

至於日央行會否再出招，兩名消息人士則略有不同。其中一名消息人士指出，除非在物價下跌之時，經濟亦出現跌勢，央行才會加大寬鬆性措施。另一名消息人士指出，若物價持續疲弱，有可能損及日本央行的經濟動能，便有可能引發是否需要進一步措施討論。