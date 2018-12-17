金發局倡設壽險通　建議政府擔任壽險最後貸款人

金融發展局今日發表《提升香港作為領先人壽保險中心的地位》的報告，提出7項建議，鞏固香港人壽保險業的發展。其中包括建議設立「壽險通」，以合作模式擴大內地的保險銷售業務，又建議政府在長期責任個案中擔任最後貸款人，即類似止蝕再保險人的角色。

建議政府中段介入擔任最後貸款人

金發局壽險工作小組組長馬崇達（Mark Saunders）表示，人口結構逐漸老化，壽命愈見延長，保費亦將愈來愈高，壽險公司亦要承受人均壽命過長的風險。為鼓勵業界開發迎合社會需要的產品，保障投保人健康和有足夠儲蓄，建議政府在受保人的受保期間中段介入，擔任最後貸款人，以令壽險公司成本不致太高。

馬崇達又指，本港要落實「壽險通」，必須與內地政府商討，以合作模式擴大內地的保險銷售業務，以及應容許具適當資格的壽險機構，在以比近期公布的3年更短的時間，以全資持股獨立人身份進入國內市場，從而提升本港的吸引力。

金發局成員黃子遜表示，很多港人於大灣區工作和生活，對本港保障產品需求很大，未來大灣區可受惠於香港提供的保障產品。她又指，內地銀保監已進行內部合併及重組，重建中港兩地橋樑需時，業界十分希望「壽險通」盡快落實，幫助香港成為更具吸引力的受保及再保中心。

金發局壽險工作小組組長馬崇達（Mark Saunders，左三）表示，有壽險公司受環境因素影響，及本港稅務優惠不及其他地區吸引，因而撤出本港。（區嘉俊攝）

本港稅務優惠不及新加坡

近期，其他地區在稅務優惠及吸引人才等方面比香港更顯吸引力，令香港或喪失領先國際壽險中心的地位。馬崇達表示，有壽險公司受環境因素影響，及本港稅務優惠不及其他地區吸引，因而撤出本港。例如新加坡為自保公司提供免稅，但香港僅提供稅務減半。新加坡亦會為初創保險企業提供資助，鼓勵保險科技創新。

為鞏固國的人壽保險中心地位，金發局提出7項建議，包括推行「切合目標」的經濟資本要求，即較寬鬆資本規定；鼓勵發行長期資產，與壽險業務長期負債作配對；設立「壽險通」擴大内地的保險銷售業務，把握大灣區及「一帶一路」發展；擴大現有的國際稅務協定網絡，提供適當稅務優惠鼓勵保險集團在香港開設總部；推動本地開發先進的創新科技並應用於保險價值鏈；吸引及培育保險業人才。