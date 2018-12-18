渣打料港股短線受中美貿戰影響　等待3個入市可靠指標

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，目前港股估值雖然吸引，但短線仍受中美貿易關係左右。如果見到美股有較大回吐，美息見頂預期升溫，及中美貿易有明顯協議達成，會是可靠指標入市，建議投資者目前先增加現金水平。

他指，短線未見貿易爭議有變好情況，貿易相關板塊會有較大波動性，例如車股及科技股，但從長線角度，明年仍覺得可留意公用股和高息股，如能抵受較大波動，科技股仍然吸引，因其有盈利增長能力。

（左起）渣打香港財富管理投資顧問董事趙海珠、投資策略主管梁振輝、投資策略副董事林嘉文。（區嘉俊攝）

渣打香港財富管理今日舉行2019年投資展望記者會，梁振輝表示，明年環球股市波動性仍大，料美股有2%至3%單日波幅可能會成為常態，但仍然看好美股走勢，因美息將見頂及開始暫停加息，對風險資產表現有幫助。

梁振輝指，今年市場疲弱，主要受美國加息、美元強勢及貿易爭議影響，但三項因素於2019年有機會改變，若個別一項有改變已可令市場展望比投資者預期好，投資者可以「穩守突擊」，保持現金。

債券市場看好新興市場政府美元債

渣打香港財富管理投資策略副董事林嘉文指，美股昨晚續下跌，但市場未太關注債息走勢近期回落，反映市場仍樂於以債券作防守性部署。他指，整年來說債券價格有受壓，但相對股市較為溫和，建議可買債券分散風險，明年較為看好新興市場政府美元債券。

渣打香港財富管理投資顧問董事趙海珠指，人民幣走弱不是壞事。（區嘉俊攝）

人民幣料較弱勢 最看好英鎊

渣打香港財富管理投資顧問董事趙海珠預料，隨美元強勢及中美貿易關係緊張，人民幣將較弱勢，但認為走弱不是壞事，因對中國經濟有一定幫助，且相信人民銀行仍會積極利用靈活貨幣及財政措施，令人民幣能在穩定合理水平發展。

至於中長線，趙海珠指最為看好英鎊，因技術上已達超賣水平，料硬脫歐風險不高，隨着脫歐限期逼近及明朗化，能帶動英鎊做好。