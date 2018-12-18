陳茂波稱樓市有序調整　無意調整「辣招」

香港樓價從今年8月起，已連跌3個月。財政司司長陳茂波出現立法會財經事務委員會時指出，本港務缺乏住宅樓宇土地外，寫字樓土地面臨一樣問題。他又目前樓市正進行有秩序調整，而政府早年針對樓市推出需求管理措施，是希望遏制投機炒賣﹑非自用需求。他明言未見有條件調整工商舖及物業調控措施，惟政府會密切留意市況。

他又指出，縱使截至今年10月，樓價累計下跌約4%，可是與去年12月相比，仍有8%升幅。同時指出目前樓價，仍大幅超出市民負擔能力，要根本解決問題，是增加供應。

他透露截至今年10月底，發展商手上隨時推出的單位約2.23萬個。

料今年經濟增長3.2%

他表示政府一直有關注中小企經營困難問題，去年已宣布推出措施，以降低中小企借貸擔保費用，及提高借貸金額，以方便中小企融資。金管局亦與銀行進行溝通，促請銀行向中小貸進行放貸時，採取較理解態度。

在談及香港經濟情況時，陳茂波預期今年全年本港經濟增長為3.2%，通脹為2.7%。又預期美國聯儲局有機會在本周再次加息，或促使金融市場出現波動，香港資產市場及經濟氣氛亦有可能受影響。

英國脫歐等均為明年經濟面臨的風險

至於明年經濟展望，陳茂波認為先進經濟體對貨幣政策進行正常化，導致資金流向逆轉，以及英國脫歐等，均為風險。

另一方面，陳茂波指出政府對國際承諾，對本港法治﹑反恐及反洗黑錢等事宜，一直嚴肅跟進，又指出海關及相關執法部門均屬高水平，得到國際認同，大家無需過慮。