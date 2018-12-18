證監會指民銀資本前身保興資本　無盡快披露內幕消息

證監會宣布，在市場失當行為審裁處對民銀資本（1141）展開研究程序，指該公司並無在合理地切實可行範圍內，盡快披露內幕消息。

證監會指出，民銀資本在涉嫌違返上述法定企業披露規定時，名為保興資本。當局又指出在審裁處對保興資本的6名前董事展開研訊程序，指出有關董事罔顧後果或疏忽的行為，導致該公司涉嫌違反企業披露制度的條文，又指相關人士在關鍵時間並無採取一切合理措施，以確保設有妥善措施，防止有關涉嫌違規行為。

證監會指出在關鍵時間內，保興資本時任6名董事包括前行政總裁兼公司秘書孫益麟﹑前主席孫粗洪﹑前執行董事劉勁恒，以及3名前任非執行董事黃真誠﹑翁以翔及黃國泰。

6名前董事無切實盡快披露資料

證監會發現上述6名董事於2014年10月13日透過電郵，收到保興資本截至2014年8月31日止的5個月未經審核綜合管理帳目（8月份帳目）。在8月份管理帳目顯示，保興資本在截至今年8月底止的5個月，錄得累計溢利為8.38億元，即表示與截至2013年9月底止的財政年度上半年虧損1,200萬元，及截至2014年3月底止的整個年度錄得4.17億元溢利而言，財政表現有顯著改善。

證監會指出保興資本延至2014年11月7日，就其截至2014年9月底止中期業績的財政表現發出盈利預告的公告時，方向公眾公布其財政表現改善的消息。

證監會指出在8月份管理帳目中﹑與保興資本截至2014年8月底止首5個月期間的財政表現有關的資料，構成內幕消息。因此有關內幕消息應在上述6名董事於2014年10月13日獲悉後，在合理切實可行範圍內，盡快予以披露。