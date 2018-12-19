【多圖】軟銀員工創業整公仔　稱可讓人「感受愛」　每個2.4萬元

說到機械人，一般都是冷冰冰，雖然盡可能扮人，但總是有一層隔膜。日本軟銀就有員工自己創業，製作可愛公仔，聲稱可以讓人「感受愛」，每個索價高達3,100美元（約2.4萬港元）。

前軟銀員工林要，早前自行成立初創公司Groove X，而Lovot就是他們最新產品。

可以對人類情緒做反應 「溫暖人心」

Lovot要2.4萬元一個，當然是有過人之處。公司表示，Lovot內置「情緒機械人」技術，可以對人類的情緒做出反應。

萬一人類情緒不好怎麼辦？設計師表示，Lovot會盡可能讓人充滿嘉悅，讓人類重新注入活力，溫暖人心。換句話說，Lovot不單不會駁嘴，還沒有壞情緒。

多種感應器 能分辦出誰是主人

設計師表示：「當你觸摸它，擁抱它，甚至只是看着它，你會發現自己放鬆，感覺更好，有點像對另一個人的愛。」

Lovot能充份感受人類的反應，原來得益於多種感應技術。它有輪子可以自動行走，身上裝上50個感應器，並利用人工智能（AI）模擬生物的情緒和行為。

它的身上還有觸摸感應器，經常鼓勵家人觸碰它，而熱能成像儀更可以分辦出誰是它的主人。

創辦人林要 曾領導軟銀Pepper研發

Lovot淨重3公斤，現已接受預訂，最快2019年底付運。它這麼本事，全因為「爸爸」林要大有來頭。

原來林要京是軟銀機械人Pepper的研發負責人，Pepper近年已經成為全球知名的機械人，日本酒店、商店都愛用它來接待顧客。Pepper早前更上了英國國會，向議員解釋AI機械人的前景。