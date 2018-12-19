「中國傳媒第一股」勁蝕　賣徐悲鴻名畫《愚公移山》救亡

上市公司買下名貴收藏品，有可能被提胡亂花錢。不過這些收藏品，有時可以救公司一命！有「中國傳媒第一股」之稱的A股電廣傳媒，早前就售出國畫大師徐悲鴻的作品《愚公移山》，籌了2億元（人民幣‧下同），拯救水深火熱的業績。

去年虧損4.64億 年中拍賣差一步到價

今次名畫出售過程頗為轉折。電廣傳媒去年虧損4.64億元，今年5月決定拍賣《愚公移山》，為子公司還債。誰知道6月拍賣起價1.2億元，叫價叫到1.89億元就停下來，只差一步才達到賣方底價1.9億元，結果名畫流拍，賣不出去。

名畫《愚公移山》是徐悲鴻在印度舉辦畫展時的作品。（網上圖片）

2.088億售出 11年升值超過6倍

不過債務始終都要還，電廣傳媒最近發出公告，表示與湖南廣播電視台接洽，出售《愚公移山》，交易金額達2.088億元。

電廣傳媒今次出售名畫可謂賺到笑，因公司在2007年以2,800萬元拍賣投得，至今11年《愚公移山》升值了6.46倍。

回說《愚公移山》這幅畫，是徐悲鴻在1940年代的作品。當時正值第二次世界大戰，徐悲鴻接受印度詩人泰戈爾邀請，到日本舉辦畫展宣傳抗日，期間在印度寫生，《愚公移山》就是當時的作品。