健身單車變電競項目　初創企業籌9.4億擴張

家長一般都會認為，打機是一件壞事，電競就更加是沉迷打機。不過如果將打機和做運動結合，會否讓他們改變想法？最近有間初創公司，就將打機和健身單車結合，誓要將健身單車變成電競活動。

這間公司叫做Zwift，剛剛完成B輪融資，籌得1.2億美元（約9.4億港元），投資者包括風險基金公司Highland Europe，它曾經投資過Huel、WeTransfer和eGym。

Zwift在2014年創立，至今已經有100萬名註冊用戶，至今共籌得1.66億美元（約12.9億港元）。

用戶可以在平板電腦或電視安裝Zwift的App，就能看到各項運動數據，以及沿途風景。（Zwift網頁）

前摩根大通副總裁 早年離職創業

行政總裁Eric Min，原來曾經在華爾街做過交易員，更曾任職摩根大通副總裁，後來與幾個人一起創業。

Eric Min向《CNBC》表示，目前客人以健身單車為主，但跑步機是新興的領域。

健身單車和跑步機，都是一般健身室都有的設備，為甚麼要光顧他們？

傳感器和App 帶用家進入虛擬世界

原來Zwift並不是生產健身單車及跑步機，而是生產傳感裝置及App，用家可以在iPad、電視等設備使用這個App，配搭在身上的小小傳感器，就能監察跑步或踩單車數據，並在虛擬世界做運動。

Zwift用家只需要一般健身單車即可，而感應器則綁在鞋帶位置。（Zwift網頁）

與朋友一起 上網穿過森林原野

這套系統與別不同，在於會與世界各地用家連線，也就是說幾位朋友各自在家中，也能「一起踩單車」，而且虛擬世界是基於現實的環境製成，當中有長跑和單車比賽的路段，甚至可以「穿越」森林、「跨過」火山。

設AI教練 助選擇最適合運動路線

此外，系統亦設有人工智能（AI）教練，為用家提供最適合的路線，以及在運動時提供指導。

長遠來說，Eric Min希望將運動員帶到虛擬世界，並成為世界認同的真實運動方式。公司已經和一些專業單車比賽簽約，雙方將有技術合作。