歐盟公布多項臨時措施防英硬脫歐　涉及金融服務及航空等範疇

目前距離明年英國脫離歐盟的期限尚餘不足100日，可是英國首相文翠珊宣布國會延遲就脫歐方案進行表決，促使投資者對英國最終採取硬脫歐的憂慮升溫。為防範一旦出現硬脫歐而引發混亂，歐盟於周三公布合共14項短期措施，以避免在金融服務﹑航空運輸及貿易領域等層面出現混亂。

歐盟執委會更指出，若最終硬脫歐，英國的銀行﹑保險及其他金融機構，將會被切斷與歐盟的聯系。

有關措施包括歐盟只允許英國於車裝運貨物進入歐盟境內至明年底，同時英國人將失去持有歐盟寵物護照，帶着自己的寵物旅行的權利。

容克稱硬脫歐絕對是一場災難

提出有關計劃的歐盟執委會亦警告，使用信用卡或借記卡的收費將會提高，因以往限制收費水平的歐盟規則將不再適用。

歐盟執委會副主席東布羅夫基斯基（Valdis Dombrovskis）指出，有關措施是希望避險有可能出現混亂，又指出要避免英國經濟受損的最佳方法，便是留在歐盟。若要退出歐盟，有協議總比無協議為佳。若最終雙方無法達成協議，便要作出準備。

若英國最終進行硬脫歐，對英國的影響有多大？英倫銀行行長卡尼指出，情況就等同於1973年爆發石油危機，歐盟執委會主席容克更明言，這是一場絕對的災難。