ofo千萬人排隊退押金　人民日報批「說沒有挪用是撒謊」

中國共享單車公司ofo，近日有大批民眾要求退押金，排隊人數更突破1,000萬。市場關注其他共享經濟企業，是否都有挪用押金的問題。《人民日報》就直斥「說沒有挪用是撒謊」。

《人民日報》文章作者表示，ofo退押金一事，自己已經排在1,000萬名以外，而同時共享汽車品牌途歌（TOGO），亦據報1,500元（人民幣‧下同）押金今天辦手續，要到2019年2月才能拿錢。

企業盈利不明朗 挪用押金誘惑大

文章指出，企業提供車，用家付出押金，這種信用關系本來沒有問題。但在盈利不明朗的情況下，押金的誘惑就更大。如果真的放在一邊沒有動用，當然不會有問題，但現實是一些口口聲聲說「沒有用過一分錢押金」的企業，撒謊了。挪用，成了潛規則；不挪用，成了例外。

昨日有人在網上張貼截圖，表示自己在ofo退押金隊伍之中，排在10,749,759位，即係1000多萬人在排隊退款。（中新社）

互聯網+仍要誠實守信、用戶至上

事實上，專家認為信用管理本來就不必押金。現時不少企業還有收押金，用戶難以透視企業經營，企業自律「又淪為一句空話」。

文章認為，誠實守信、用戶至上，這些原則不會因為「互聯網+」而改變。目前1,000萬人擠提押金的情況，會挫傷人們對共享經濟的信心。

利用道德情操致富 學者批奇怪

文章最後引述不具名學者批評：「分享原來屬於道德情操的範圍。不過現在人們搞分享經濟，明明是衝着致富去的。道德情操和國民財富這兩件事，單獨看來都不奇怪。怪就怪在，分享經濟要求通過道德情操，去實現國民財富。」