日央行決定維持息率不變　稱關注美國宏觀經濟政策及保護主義措施

日本央行公布議息結果，一如市場人士預期，央行決定維持現行負0.1%的利率不變，以及透過買入國債，以確保10年期國債孳息率維持在接近「零」水平。不過央行於聲明內指出，正關注美國宏觀經濟政策，及保護主義帶來的風險。

央行於聲明內指出，在收入及支出的良性循環帶動下，日本經濟仍保持溫和增長。同時國外經濟體仍保持增長，這有助刺激出口。

稱企業盈利在高水平

至於日本國內需求方面，企業固定投資仍在增加，企業盈利水平高企，以及商業情緒仍屬理想。私人消費保持溫和增長，這與當地就業市場出現改善，及勞工薪酬增長帶動。

不過央行指出縱使企業盈利仍在高水平，惟當地房地產投資，以及公共投資只接近持平。

通脹處於1%水平

物價方面，央行指出在剔出生鮮食品後，消費物價按年升1%，而通脹預期大致不變。並指出在產出缺口仍處於正數，在中﹑長期通脹預期升溫情況下，預料當地通脹會繼續朝2%目標水平進發。

央行指出會密切關注美國宏觀經濟政策，以及有關政策對全球金融市場影響，同時亦會關注保護主義政策帶來的影響，以及前述兩項風險對新興市場的影響。央行亦會對英國與歐盟之間談判的影響。

央行又指出會關注從明年10月起，當地將消費稅率上調至10%後，對物價及經濟的影響。同時亦會考慮貨幣政策風險，並且會適時作出調整。