年金公司推「永不乾塘」計算機　幾個數據就可以得知積蓄何時乾塘

年金公司執行董事兼行政總裁劉應彬在「老劉筆記」專欄中指出，早前年金公司對年金計劃推出三項優化措施後，公眾反應正面，既收到公眾對相關新措施的查詢，亦有現有客戶指出能從有關新措施受惠，讓他感到欣慰。

劉應彬於專欄亦指出，年金公司在網站內設置了一部「永不乾塘」計算機，讓公眾事入年齡﹑性別及現有儲蓄等數據後，便可以知道積蓄何時會乾塘，以及用戶長命過「乾塘歲數」的機會率有多少。

原文如下﹕

老劉封了筆幾個月，並非偷懶，而是努力炮製三項優化措施，讓老友記購買「香港年金」時可更安心。感高興的是措施推出後，公眾的反應 算是正面，我們亦收到了不少關於新措施的查詢，也有一些現有客戶來電 對能受惠於新措施表示欣慰。

劉應彬（圖左）指出，公眾對年金司推出看三項優化措施反應正面。（盧翊銘攝）

當然也有些人採取觀望的態度，我記得公布新招那天，電視新聞訪問了一位長者，他說：「如果我有200萬元，錢梗係留喺自己個袋慢慢搣， 好過俾咗人」。他的話當然沒甚麼錯，即使是我們之前的宣傳推廣，也不斷提醒有意購買「香港年金」的客戶，需預留足夠錢傍身，唔好瞓身去買。

不過凡事都要有周全考慮，預留足夠流動資金以備不時之需固然重要，但對一個退了休只有支出沒有收入的人來說，他也需要計算清楚現有的積蓄夠唔夠搣，以及應如何作出適當的配置，確保長用長有，不會乾塘。

為此，香港年金公司已為大家製作了一部「永不乾塘」計算機，任何年齡的人士也可於我們的網頁（www.hkmca.hk）玩算這遊戲，你只需輸入年齡、性別、現有儲蓄、預期回報息率和每月使費等資料，便可得知哪一年積蓄會乾塘，而更重要的是它會告訴你長命過「乾塘歲數」的機率是多少。

就以一個 67 歲的女士為例，假設她有200萬元積蓄，主要放在銀行做定存，賺取穩定的回報（假設平均每年2.5%），如果她需要從存款中每月支取1.3萬元作生活開支，其實她頭一年的每個月的存款利息回報（4,166元）已不足以支持她每月生活開支，因此不足之數（8,834元 x 12個月 = （106,008元）便會食入老本，本金減少後會令之後每年的利息回報更少，加快令積蓄於83歲便乾塘。還有，原來她能長命過83歲的機率高達78%，長壽風險實在不可少覷。

這例子顯示了甚麼呢？原來一個沒有穩定工作收入的退休人士，他的理財風險與一個未退休的人是大有不同的，因為他沒有穩定收入作後援，若然他的積蓄所產生的平均回報不足以支持他生活所需，他便可能很快會無以為繼，但若然他去追逐一些高回報的投資，則需要冒很大的風險，隨時血本無歸。

這個兩難的局面，正是很多長者今時今日面對的問題。究竟終身年金可如何幫助退休人士應對這問題，且看下回分解。