女性外衣價格下跌　交通費升幅收窄　致11月通脹放緩

政府公布，11月香港綜合消費物價指數按年升2.6%，較10月份升幅放緩了0.1個百分點。若剔出所有一次性紓困措施，11月基本通脹率為2.9%，同時較10月份升幅回落0.1個百分點。政府指出基本通脹率放緩，因11月女裝外衣價格下跌，及本地交通工具費用升幅收窄。

政府又指出在今年9月至11月的3個月，經季節性調整的綜合消費物價指數平均每月升0.3%，而8至10月的3個月，平均每月升幅為0.2%。若剔除一次性紓困措施，9至11月期間，經季節性調整的綜合消費物價指數平均成升幅為0.3%，8至10月的3個月，每月平均升幅為0.2%。

水電煤價格11月按年升4%

政府又指出11月份甲類﹑乙類及丙類消費物價指數，分別按年升3%﹑2.4%及2.3%，而3項指數在10月升幅，順序為3.2%﹑2.5%及2.3%。剔出一次性紓困措施後，3項指數分別升幅為3.3%﹑2.8%及2.6%，而10月份升幅順序為3.5%﹑2.9%及2.6%。

在各類消費物價指數組成項目中，電力﹑燃氣及水價格，在綜合消費物價指數上升4%，在甲類消費物價指數升4.4%，食品分別升3.5%及3.3%，雜項服務分別升3.1%及2.2%，住屋分別升3%及4.3%，外出用饍均升2.7%﹑煙酒分別升1.9%及2.1%，交通分別升1.6%及0.9%，雜項物品分別升1.4%及1.7%。

耐用品價格按年跌1.8%

在11月耐用品價格在綜合消費物業指數跌1.8%，在甲類消費物價指數跌1.6%，衣履分別跌0.2%及0.4%。

政府發言人指出，11月份消費物價通脹輕微下降。隨着早前新訂住宅租金上升的影響繼續浮現，基本通脹率在未來數月料會在目前的水平左右徘徊。政府會繼續密切留意情況，特別是通脹對低收入人士的影響。