歐盟警告　很快就要兩個打工仔「養」1個老人！

人口老化影響全球經濟，不單止香港、日本，就連地球的另一邊歐洲，也要制定對策。歐洲央行就發出警告，不久的將來，歐盟區內就看到平均兩名打工仔「供養」1個老人。

退而不休 反映退休資本不足

歐洲央行表示，歐盟區內長期缺乏年輕勞動力。隨着「戰後嬰兒潮」一代漸老，當地人口迅速老化，未來幾十年勞動力可能會萎縮。目前有不少人退而不休，其實反映出他們根本不夠資本退休，久而久之有愈來愈多人領取養老金，政府財政負擔愈來愈大。

歐元區多國人口老化，不少已到退休年齡的人士都出來工作。圖為德國工人替政府搬運宣傳標語。（路透社）

每4個新職位 有3個請55至74歲

報告指出，2013年起歐元區創造了960萬個職位，當中每4個新職位，差不多有3個都是請55至74歲員工，而在2008年金融海嘯前10年，該比例不到三份之一。

而在2008年之前10年，「就業人口」年齡即25至54歲的勞動者，佔整體新增勞動人口大約三份之二。但在2008年至今，相關比例已經跌至僅五份之一。

根據歐盟預測，現時勞動者與養老金領取者比例為3比1，比例已經是史上最低。但低處未算低，歐盟預計到了本世紀中期，比例將會變至2比1，即兩名勞動人口對比1名養老金領取者。