李小加稱新股破發是市場自然現象　今後還會出現

港交所（0388）行政總裁李小加發表網誌，表示新股破發（跌穿上市價）是市場自然現象，與上市公司的質素優劣並無必然關係，破發只是投資者不斷根據市場冷暖、估值高低調整預期的一種自然反應，預計今後還會出現新股破發的現象。

李小加續指，對於香港市場來說，新經濟公司尚屬新事物，市場需要時間摸索如何給它們合理定價。新經濟公司也需要時間來向市場證明真實的內在價值。隨着更多新經濟公司上市，投資人和發行方會形成更加動態的平衡，找到合理的估值區間，希望投資者與發行人理性看待股價波動，採取長線和理性的定價策略。

李小加在網誌上表示，港交所未來會研究改革和完善新股發行機制，促進市場有效發揮價格發現功能。

新股市場表現低迷屬短期現象

近期新股市場表現低迷，李小加認為這應該只是一種短期現象，若大市回暖，新股表現也會水漲船高。港交所未來會研究改革和完善新股發行機制，促進市場有效發揮價格發現功能，讓IPO定價更有效地反映市場供需。

在同股不同權（WVR）方面，李小加稱，WVR架構並不適用於所有的公司，僅適用於那些創始人的願景和想法對公司發展有決定性作用的新經濟公司。港交所已設置了詳細的投資者保障措施，確保投資者權益得到適當的保障。另外，滬深港交易所已就WVR納入港股通股票範圍的具體方案達成共識，預計將於2019年年中生效。

李國強明年初退任 戴志堅接任聯交所及期交所CEO

此外，港交所宣布李國強將在明年1月1日起退任集團的所有職位，包括港交所聯席集團營運總裁兼市場主管，以及聯交所及期交所的行政總裁。港交所集團營運總裁的職務將繼續由戴志堅擔任，他將接替李國強出任聯交所及期交所的行政總裁，將於同日生效。