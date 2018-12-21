港交所發表2018年回顧　設創新實驗室　探索與科企合作

港交所（0388）發表2018年回顧，公布多項工作成果。

2018年，港交所設立創新實驗室，作為港交所使用新科技的先行者，並逐步推展至交易所的其他業務，探索與其他金融科技公司的合作機會。

探討滬股通及深股通引入區塊鏈技術

而港交所與分佈式分類帳技術公司Digital Asset攜手協作，探討為滬股通及深股通交易建立以區塊鏈驅動的交易後分配和處理平台的可行性。

IPO集資額 10年內第6次全球最高

「同股不同權」公司上市亦是工作重點，今年第2季實施。新股市場亦興旺，截至12月14日，首次公開招股（IPO）集資額已經高達2,778.5億元，重奪全球榜首，更是過去10年6度奪冠。

而《上市規則》亦有修改，修改除牌程序，以應對證券長期停牌的問題。

港交所今年新股集資額，再奪全球冠軍。（路透社）

業務發展方面，除了史美倫於今年4月接任董事會主席，以及香港金融大會堂啟用，附屬公司前海聯合交易中心（QME）亦正式開業。同時港交所亦與世界組合作，成為聯合國可持續發展證券交易所計劃的夥伴交易所，以及世界經濟論壇準戰略合作夥伴。

港交所今年首3季收入增長27%至122.96億元，盈利增長35%至74.84億元。