Nike奇招湊效　僅大城市有舖、削銷售渠道　反而谷起中國銷量

近年中國零售市道很難捉摸，不時傳出外國名牌銷售下跌消息。不過Nike卻未受影響，截至11月30日的季度，中國銷售額爆升26%。

Nike昨日公布季度業績，令市場喜出望外。《CNN》指出，該公司股價過去3月下跌了18%，但業績公布後，股價在收市後交易市段爆升7%。

本來，投資者擔心中美貿易戰對這個美國著名品牌不利，但公司採取了不少措施，結果谷起了銷售額。

押注網購成功 成本下降毛利更高

第一項關鍵措施是押重注於網購，行政總裁Mark Parker 亦點出，這是逆市跑出的重要策略。透過網購平台，他們直接向客人銷售產品，繞過了零售商，成本減少，毛利就更高。

Nike憑住這一策略，在「雙十一」網購旺季報捷。

集中資源在大城市 終止部份合作

網絡世界接觸到更多客戶，因此該公司將店舖資源集中在大城市，與陷入困境的零售夥伴終止合作。

公司亦重新在中國推出會員程式NikePlus，加強會員忠誠。

拓瑜伽服市場 主攻中價運動鞋

而在最大市場美國，Nike季度銷售額亦增長9%，可見公司今年在全球各地多項推廣策略均成功。

Nike表示，中等價位的運動鞋有較大市場機會，而不是貴價鞋。此外，公司亦將進軍近期歐美大熱的瑜伽服，推出男士瑜伽服裝。