Walmart中國開「舖頭仔」攻網購速遞　目標半小時內送貨

Walmart一向是開大型超級市場，不過最近一反傳統，在成都開設「舖頭仔」，希望靈活變通拓展市場。

5000平方米店面 貨品擺放有變革

新店雖然較一般Walmart店舖細，但其實仍有5,000平方米，比香港一般超市大得多。店舖有多項變化，包括調整貨架高度，精選品牌貨架面積亦提升至4,000平方米。而且貨品會按客戶需求放在一起，例如嬰兒服裝會放在嬰兒食品附近，而不是一般服裝區。

Walmart店舖面積幾乎有普通商場一般大，而最新在成都的店舖面積卻大減一半，更有多項措施，加強網購與速遞服務。（路透社）

中央庫管理 冀幾分鐘完成「執單」

更令人印象深刻的是，新店採用新的中央庫儲管理系統，從訂單到交貨，覆蓋整個流程，透過數據提高交付效率，目標是落單半小時之內，可以將貨物運到客戶指定地點。

這樣就要有強大的物流部門幫手。Walmart早前與京東到家合作，展開貨物速遞服務。公司希望透過系統，將「執單」流程縮短至幾分鐘，而提高效率的結果，是每張單的人力資源成本亦會下降。

成都是首個試點 冀推展至全國

Walmart中國店舖營運總監Bernardo Perloiro在聲明中透露，公司很重點這間實驗店：「『下一代商店』是我們的戰略重點之一，期待在試點成功之後，將相關經驗推展至全國。」

其實Walmart可說是「被迫」改變，因為這間在中國擁有424間超市的公司，近年正面臨網購的挑戰。不少零售商已經與速遞服務公司結盟就連京東到家都不是Walmart獨家合作商，他們同時亦與家樂福合作，市場競爭十分大。面對市場危機，Walmart決定要在二線城市成都「做實驗」。