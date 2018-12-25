東歐失業率低　有企業免費按摩吸引員工　甚至保證夫婦一齊聘用

歐洲經濟一般來看並不太好，但原來東歐就業情況比起西歐好得太多。當地多個地方失業率長期處於低位，捷克更低過3%媲美香港。企業要有足夠工人，就要出盡法寶，甚至為員工安排按摩。

《路透社》報道，Amazon在捷克、斯洛伐克及波蘭聘請了2萬名員工，而在旺季更會多聘1萬人。為了保障勞動人手充足，公司推出多項措施，希望員工「乖乖地」不要跳槽。

Amazon派超詳細問卷 徹查員工有何不滿

該公司提供免費巴士，接載90分鐘車程範圍內的員工上下班。同時公司每日都會派發問卷，詢問員工做得開不開心，有甚麼不滿的地方，仔細到詢問公司廁所夠不夠乾淨。

負責監控Amazon歐洲多間物流中心的Steven Harman對《路透社》表示，其實這些工作很花時間，但為了要有足夠人手，他們唯有這樣做，以保證工作環境令人滿意。

捷克的Amazon每日向員工派發超詳細問卷，詢查每一個細節，就連廁所夠不夠乾淨都照顧到，務求員工沒有任何不滿，保障人手充足。（路透社）

捷克企業福利料大增 提供日間托兒服務

捷克工業聯合會主席Jaroslav Hanak亦認為，未來企業企人會很困難，將會提供愈來愈多福利去吸引求職者，甚至提供在職培訓、額外1星期假期以及日間幼兒照顧服務。

而斯洛伐克工商會代理主任Julius Kostolny更指出，當地已經出現新趨勢，如果要聘請一名員工，公司就要保障配偶也有工作。

獎金、機票吸引回國就業 超豪福利媲美矽谷

至於保加利亞，來自加拿大的公司Telus International在當地聘請超過3,000名員工。該公司提供機票和搬家服務，甚至舉辦德語課程，以及提供2,500歐元（約2.2萬港元）獎金，吸引海外的保加利亞年輕人回國就業。

該公司還提供免費健身會籍、按摩和瑜伽，這些優待雖然在矽谷很常見，但在保加利亞就十分罕有。

順帶一提，香港最新失業率為2.8%，但別說超級福利，就連放多兩日侍產假，部份僱主也要算到盡，可謂兩個世界。