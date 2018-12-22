紐約聯銀行長稱　聯儲局進一步加息非承諾　若明年加息2年屬合理

美國聯儲局主席鮑威爾於周四凌晨暗示，明年當局將會加息2次，市場人士視其言論為向市場放鴿。其他聯儲局亦相繼接受訪問，及息口走勢發表言論。作為聯儲局第三號人物的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）接受《CNBC》訪問時指出，當局將會重新評估市場觀點，又指出進一步加息並非承諾。

《CNBC》引述威廉斯指出，目前美國經濟仍然強勁，當局預料未來加息2次屬合理，指出當局按經濟數據及前景以調整自身看法。他強調當局是按經濟調整貨幣政策路徑，包括利率政策的長期路徑，同時指出目前利率正處於中性利率預期區間底部。

他亦指出聯儲局與市場人士對經濟面看法存有差異，市場的重點在於突出下行風險，認為與「誰對誰錯」無關。同時指出當局仔細聆聽市場人士對經濟面臨風險的憂慮，未來當局會更依賴經濟數據，以準備重新評估局方的看法。

稱失業率為50年來最低

威廉斯指出目前美國經濟強勁，失業率處於50年低位，當局計劃維持現行政帛不變，以確保經濟保持增長，預料明年當地通脹保持在2% 附近，聯儲局會不時審視縮表計劃。

他又指出全球經濟已在某程度上出現下滑，當局會聆聽各國對美國政府上調入口產品關稅的意見，惟目前仍未看到上調關稅的直接影響。

克里夫蘭聯銀行長﹕應由市場告知當局息口走向

至於克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特則指出，當局並無硬性要達到某一目標利率水平，並指出應由經濟告知當局如何調整利率。

梅斯特又指出目前不會就聯儲局加息，導致股市下調的看法作出評論，畢竟股市有升亦有跌。不過她亦指出了解股市對市場人士情緒變化，及投資者對經濟看法轉變，屬當局工作之一。