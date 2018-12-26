部份希望較易上手的創業人士，可能會考慮加盟店方式經營店舖。不過，原來加盟店也不容易做。韓國有數據顯示，2015年的韓國連鎖加盟店平均壽命僅52個月，即4年零4個月。

加盟店有一個好處，就是品牌方會提供貨品、指導店舖裝修以及有規範的營流程，讓新創業者不必「盲摸摸」，減少走冤枉路。不過數據顯示，原來自己開店可能更好。

咖啡店平均存活27個月 各行業墊底

《韓聯社》引述韓國統計廳最新發表的數據，截至2015年各種連鎖加盟店之中，以醫藥行業經營時間最長，平均壽命有133.6個月，即大約11年1個月。汽車維修有124.4個月，文具店亦有100.5個月。

餐飲業的市場競爭一向大，多項餐飲業的加盟店，在壽命榜中墊底，咖啡店僅27個月，即2年零3個月。

自己開店平均存活時間接近7年

如果自己開店而不是做加盟店，生存的情況會較好，平均存活88.9個月，即接近7年。當中以文具店最好，平均存活155.5個月，其次是洗衣店有154.2個月，醫藥店亦有152.9個月。咖啡店則平均僅存活43.3個月，即大約3年零7個月。

連鎖加盟店的人手成本較高，平均有3.7名工作人員，非加盟店則有2.3名。