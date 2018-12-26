黑田東彥稱央行對寬鬆貨幣政策要有耐性　股市不穩受全球風險有關

日本央行行長黑田東彥指出，面對目前複雜的環境，日本央行對現行的寬鬆政策保持耐性，推動通脹逐步上揚，並且引導貨幣政策帶動經濟走向正面經濟周期。他又認為近期股市不穩，或與全球經濟受到多種風險拖累，並指出目前中國經濟維持穩定，卻有一定程度放緩。

黑田東彥又指出有必要多加留意經濟下行風險，特別是來自海外市場風險，以及需要提防增強貨幣寬鬆政策可持續性，引發的副作用。他又指出若低利率及競爭加劇，或會促使金融機構長期獲利能力受損，並會動搖日本金融體系。

10月份議息會議紀要顯示央行內存分歧

在談及當地通脹走勢時，他指出目前央行正朝著達到通脹目標而努力，惟要實現物價目標水平，將需要較長時間。

另一方面日本央行今日公布10月份議息會議紀要，從中可以反映出目前央行9名對貨幣政策審議的委員，對現行寬鬆貨幣政策立場有分歧，有委員指出央行應不排除如擴大債券孳息率波動區間，惟亦有委員指出，有關做法將會對央行的信譽造成影響。

財務省官員稱匯市波動性增加

隨著近期市況波動，投資者偏向將資金泊入具有避險功能的資產，日圓便是其中之一，推高了日圓走勢。財務省財務官淺川雅嗣於周二指出，目前匯市波動性增加，政府會密切密注，又指出各國均認為7大工業國集團（G7）及20國集團（G20）看法，認為過大的波動及無序的波動，均會帶來不利影響。

他又指出政府會密切留意日圓走勢，並會徹查是否存在投機行為。