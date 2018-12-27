HTC手機天貓全面下架　官方稱短暫缺貨

台灣手機製造商HTC，在內地天貓的官方旗艦店，突然所有產品都下架，包括最新的旗艦手機。官方回應稱是短暫缺貨，強調會繼續在中國銷售手機。

全部手機顯示「此商品已下架」

HTC天貓官網主頁仍在宣傳旗艦手機 U12+、U11+以及U11，但如果按入去，每一項手機都顯示「此商品已下架」。

整個天貓只剩下USB數據線還可以選購，但要較轉折的途徑才找到，於「所有商品」、「手機專區」、「特價促銷」和「配件專區」都沒有顯示任何商品。

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僅調整銷售 強調仍會在中國賣機

早前HTC已經傳出可能縮減中國地區發展布局，HTC回應稱天貓旗艦店僅是短暫缺貨，原因是調整銷售渠道，未來仍然會在中國地區銷售手機，亦強調明年仍然會推出新機。

HTC今年手機銷情不佳，2017年出貨量接近1,000萬部，但今年累計出貨量僅約200萬部，要靠出售Google代工業務得到的11億美元，才終止連續11季度蝕錢的困境。

明年手機延遲推出 讓路5G產品

早前HTC在產品說明會中，表示2019年會在較後時間才推出新機，原因是要讓路推出5G產品。

至於近年一直進軍的虛擬實境（VR）設備，雖然有推出新產品，但由於VR始終未普及，再加上有Facebook旗下Oculus VR和其他廠商競爭，產品有減價產力，HTC亦暫未能靠這項產品翻身。