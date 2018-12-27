中國最任性的咖啡店　瑞幸咖啡9個月勁蝕8億　預計會蝕更多

今年1月起開業後便大肆擴張，看似有意挑戰Starbucks的中國品牌瑞幸咖啡，在12月25日開了第2,000間分店，提前1星期完成目標。不過，大規模拓展的後果，是9個月虧蝕了8.57億元（人民幣‧下同）。

首9個月收入3.75億元

瑞幸咖啡早前完成B輪融資，當時的文件披露，首9個月總銷售收入3.75億元，淨虧損8.57億元。

原因在中國可謂耳熟能詳：新公司融資後快速開店，利用大規模補貼短時間內吸客，以搶佔市場。

「全年虧損會遠大於這個數字」

不過，過去採取這種方式發展業務的公司，一般而言均遇上不少困難，例如共享單車至今仍未找到盈利模式，要依靠大企業支持。

瑞幸咖啡目前仍十分「淡定」，公司向《21世紀經濟報道》表示：「可以肯定的是，我們全年的虧損會遠大於這個數字。通過補貼迅速佔領市場是我們既定戰略，虧損符合我們預期。」

瑞幸咖啡提前1星期，在12月25日達到開店2000間的目標，但快速擴張的背後是龐大的虧損。（瑞幸咖啡網頁）

早前的B輪融資，瑞幸咖啡得到2億美元資金，之後帳面還有超過4億美元資金。

資料顯示，開業至今瑞幸咖啡有1,200萬名用戶，出售了超過8,500萬杯咖啡。

業界：瑞幸高層熟識虧本搶客模式

有業界人士表示，瑞幸咖啡虧損，主要是因於初期補貼和開店消耗大量資金。而由於高層來自「神州系」，以前從事同樣以補貼搶客的網約車業務，很熟識這種虧本搶客的經營模式。

仍會長時間補貼 但有減少空間

如果公司要盈利，就是調整這種大規模補的策略。事實上，共享單車新興事物提供補貼，作用是要培養消費者習慣。而飲咖啡在不少大中城市已經不是新事物，補貼其實有減少的空間。

瑞幸咖啡創始人錢治亞亦曾表示，用戶補貼是短期佔領市場的既定戰略，未來相當長時間都會繼續補貼，但就會調整力度。