人們已經對大減價麻木　英國聖誕節銷售下挫4.2%

聖誕節本應是市場大減價、人們高高興興消費的日子，不過在英國，就算今年加大折扣優惠，聖誕節商店銷售額卻仍然下跌4.2%。對於正在等待救援的零售業來說，今個聖誕無疑雪上加霜。

中午商場人流大減6.7% 購物街亦減2.8%

《路透社》引用最新數據顯示，顯示英國零售業大範圍「受災」，城市以外的店舖和商場打擊尤為嚴重。市場調查機構Springboard指出，聖誕節中午整體商場的人流減少6.7%，傳統購物街人流亦減少2.8%。

英國全國各大商場和傳統購物街，聖誕節人流普遍下跌。（路透社）

有食肆店舖人流大增 證明英國人仍消費

人們究竟去了哪裡？首先他們不是「憑空消失」或者不再出來消費，英國人仍然願意在聖誕節外出用膳。倫敦牛津街（Oxford Street）、攝政街（Regent Street）和邦德街（Bond Street），星期三特定時間的人流按年增加15%。

Springboard指出，比起逛商店，人們更喜歡出外吃喝，因此上述擁有不少餐廳的街道較為有利。

部份店舖優惠足足1個月 消費者「疲勞」

英國零售市道疲弱，亦有可能是由於「市場疲勞」。由於英國零售業今年持續不景，不少店舖已經關門，剩下來的店舖為了吸引更多客人，今年加大了折扣優惠。有些店舖更由11月23日「黑色星期五」前後開始大減價，一路到聖誕。

Springboard就指出，這種長期大減價的手段，反而會令消費者麻木，令到聖誕商場人流減少。

倫敦牛津街的人流較多，分析指因為該區有食肆，不是純粹購物街，人們仍願意花錢出外用餐。（路透社）

網購折扣更大 減少到實體店購物

另一方面，Springboard表示有不少商戶都催谷網購，網上消費比起到商店購物有更大折扣，令消費者減少到實體店購物。

英國脫歐、勞動成本上漲、上調商業物業稅以及冬季異常溫暖，已經令消費者信心大減。再加上促銷不當，令當地聖誕節零售如此「慘情」。