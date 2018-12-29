貨幣政策轉為寬鬆？　人行貨幣政策司：勿過度解讀

中央經濟工作會議及第4季貨幣政策委員會例會，會後報告部份措辭變更，外界懷疑貨幣政策轉向寬鬆。中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰呼籲，外界不必過度解讀。

孫國峰稱：「整體上穩健的貨幣政策取向是沒有改變的，當然要更加的鬆緊適度，因為情況是比較複雜，所以要增強前瞻性、靈活性、有效性應對。」

他重申，不會「大水漫灌」式過度提供流動性。

中央經濟工會議報告 貨幣政策刪去「中性」

中央經濟工作會議報告之中，在貨幣政策部份刪除「中性」一詞，變成「繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策」，以及「穩健的貨幣政策要鬆緊適度」。同時還刪除了「管住貨幣供給總閘門」，以及「保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長」等句子。

人行貨幣政策委員會報告 要「更加注動鬆緊適度」

而人行貨幣政策委員會2018年第4季例會，會後公報措辭亦有大變化。相對於第3季「穩健的貨幣政策保持中性，要鬆緊適度，管好貨幣供給總閘門，保持流動性合理充裕，引導貨幣信貸及社會融資規模合理增長」，第4季報告改成「穩健的貨幣政策要更加注重鬆緊適度，保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸及社會融資規模合理增長」，當中最受人關注的是刪除了「中性」兩字。

孫國峰表示，人行注意到市場人士關注，因此在新聞稿之中又加了一些描述，即「提高貨幣政策前瞻性、靈活性和針對性」。