硬脫歐將引起貨車堵塞　英國將要多花1億英鎊　安排渡輪紓緩交通

如無意外，2019年3月底將會落實英國脫歐，但目前仍未達成任何協議。如果雙方沒有達成貿易關稅安排，屆時貨物及人員出入境將會變得麻煩，英國政府需要安排渡輪來紓緩交通。

《路透社》報道，英國政府將會花費超過1億英鎊（即超過9.98億港元），安排渡輪應付「硬脫歐」之下的英倫海峽邊境出入交通。

海關要更嚴格檢查 無可避免延誤

如果英歐雙方無法達成協議，兩地海關將要按照更嚴格程序來檢查商品出入口，無可避免令到貨物甚至人員流通減慢，影響生意往來。

《路透社》指出，如果多佛港（Dover）與法國加萊港（Calais）之間的運輸路線，因海關檢查而延誤、擠塞，英國政府就要安排更多船隻來疏導貨物。

多佛港是英國主要的貨物進出口海港，與法國加萊有密切往來。（路透社）

每日1.6萬架貨車來往多佛與加萊

現時英國在歐盟之內，每日1.6萬架貨車可以順利通過英法之間的邊境，坐船來往多佛及加萊。但如果沒有協議之下脫歐，所有卡車都要在海關接受檢查，即使每輛車延誤幾分鐘，加起來亦可能令車輛大排長龍，影響碼頭附近的交通。

英國政府已經簽署了幾份合約，利用Poole、Portsmouth以及Plymouth港口分流處理貨物，3份合約總值1.08億英鎊。英國交通部強調，這些合約是預備應付「不可預計事件」帶來的「極度緊急局勢」。