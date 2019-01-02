中國經濟數據惡化　分析師料2019年推出多項措施保住增長

中國經濟數據自去年下半年開始轉差，最新的財新中國12月製造業採購經理指數（PMI）更跌至收縮區間。多間機構分析，中國經濟「沒有最差，只有更差」，政府則會採取更多措施保住經濟增長。

野村指最懷時刻尚未到來 將有更多不利因素

野村分析師發表報告，形容：「最壞時刻尚未到來。我們預計將來會出現更多不利於經濟增長的因素，包括內需疲弱、信貸周期繼續下行、房地產市場降溫，以及中美貿易緊張局勢延續。」

高盛料會下調存款準備金率 減息利好國債

《華爾街日報》綜合幾間機構分析，都不約而同估計中國會採取刺激經濟措施。

高盛的中國經濟學家團隊就預計，今年上半年，中國將會進一步下調存款準備金率。

此外，高盛仍看中國國債，表示任何減息舉措都是國債的好消息。

中國近月的經濟數據疲弱，令人憂慮經濟增長放緩，有分析估計政府將會加大基建投資。（路透社）

摩根資產管理 估會有財政、貨幣刺激政策

摩根資產管理投資組合經理Jason Pang表示，為了消除貿易摩擦的影響，以及保住經濟增長，中國料會採取財政政策與貨幣政策雙管齊下的支持措施，意味信貸前景有望稍為改善。

Pantheon估計地方政府繼續發債支持企業

Pantheon Macroeconomics亞洲首席經濟學家Freya Beamish就指出，不少分析師都預計，中國會推出減稅或加大基建投資等財政刺激措施。但與過往不同，中國已經負擔不起大規模支持內地老牌工業巨頭。

她預計，財政刺激措施主要來自地方政府，延續2008年以來地方政府發債支持企業的情況。而中國債持特別是地方債持續增長，一直是分析師和投資者擔心的重點情況。