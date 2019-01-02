阿里達摩院預言2019年十大科技趨勢　機械人將有「常識」

2019年已到，日新月異的科技界又會有甚麼突破？2017年成立的阿里達摩院發表首份科技趨勢報告，列出十大科技趨勢，當中包括機械人「思想」上的大突破。

趨勢1：智能城市誕生

大數據平台讓城市公共設施數據與其他數據結合，城市局部智能將會升級至全局智能。

阿里達摩院預計，未來會出現多城市大腦技術和應用研發，實體城市之上誕生全時空感知、全要素聯動、全周期迭代的智能城市，大力提升城市治理水平。

趨勢2：語音技術與真人無法區別

標準化、低成本、會語話的公共設施愈來愈多，未來每一個空間都可以進行語音操作。隨着智能語音技術提升，移動設備的實時語音與真人語音可能無法區分，甚至可以通過圖靈測試。

圖靈測試指測試者向一個人和電腦提出問題，經過幾次提問之後，測試者無法分辨誰是人、誰是電腦。

至於這方面的法律會逐步建立起來，行業亦會規範化。

阿里達摩院預計，智能音箱等語音裝置將會愈來愈真實，一般人分不出是真人還是電腦對答。（路透社）

趨勢3：AI專用晶片將挑戰GPU圖像晶片

由於人工智能（AI）應用愈來愈普遍，在數據中心之中AI專用晶片將挑戰GPU圖像晶片的主導地位。

而在周邊應用環境之中，亦愈來愈多使用AI晶片。

趨勢4：超大規模神經網絡 讓機械人有「常識」

深度學習已經成熟，機械人下一步是要將深度學習使用的神經網絡，與推理結合，讓機械人可以推理以及解釋事件。

這種超大規模神經網絡，類似人類腦部的神經元，機械人可以基於常職，具有理解、認知能力。

趨勢5：計算體系將會重建 以滿足物聯網及AI要求

電腦設備的計算、存儲及網絡不僅要滿足AI大量計算的要求，亦要滿足物聯網（IoT）場景對於低功耗的需求。

趨勢6：5G網絡催生全新應用場景

5G頻寬大幅增加，連結更多儀器，不同應用提供虛擬專屬網絡，加上高可靠、低時延、大容量的網絡能力，工業互聯網、汽車與道路協同等領域可以快速發展。

5G、AI及物聯網應用大增，阿里達摩院預計，AI晶片會應用到更多地方。（視覺中國）

趨勢7：每個人都有數碼身份

生物識別技術正逐漸成熟，愈來愈多設備都能「看」和「聽」，每個人都會有數碼身份。從手機解鎖、小區門禁到餐廳吃飯、超市收銀，以及高鐵入站、機場安檢和醫院看病，都可以「刷臉」處理。

趨勢8：自動駕駛進入冷靜期

隨着5G推進物聯網發展，自動駕駛進入聯網年代，加快自動駕駛發展。未來2至3年，物流、運輸等行業，將會率先試行自動駕駛商業化，例如發展無人配送服務。

工業互聯網和汽車聯網，將會改變汽車製造與行駛過程。（路透社）

趨勢9：區塊鏈商業應用加速

區塊鏈技術將會重組及改良數據流通路徑，從而提升效率。區塊鏈可應用到跨境匯款、供應鏈金融、電子票據和司法存證等場景之中，並融入日常生活。

趨勢10：數據安全技術加速發展

全球各國都推出更加嚴厲的數據安全法規，企業要投入更多力量去保護個人私隱。

跨系統數據追蹤溯源技術，例如水印技術，數據資產保護技術等。