內地火鍋店請服務員　要求頂尖院校畢業　回應稱職業無分貴賤

「職業無分貴賤」，說就容易，事實又怎樣？內地有一間火鍋店最近招聘服務員，要求學歷為中國最頂尖的「985院校」畢業生，引起市場嘩然。

《澎湃》報道，河南一間火鍋店招聘10名服務員，要求年齡20至30歲，底薪及績效加起來年薪超過20萬元（人民幣‧下同）。不過，這個要求拖地、端盤子崗位，學歷要求卻是「985院校」畢業生。

「985院校畢業」即是中國最頂尖的39間大學畢業，包括北京大學、清華大學等。（網上圖片）

僅聘39間頂尖學院畢業生 年薪超過20萬

所謂「985院校」，是指1998年5月江澤民提出的世界一流大學的想法後來演變成「985工程」，納入多間高等院校，至今涵蓋39間內地院校，當中包括北京大學、清華大學、復旦大學等內地頂尖大學。

消息傳出之後，不少網民認為是火鍋店炒作，是「挑戰人才市場匹配原則」。更有人直言培養一個「985學院」畢業的大學生，還要去做服務員，年薪僅20萬元，是侮辱知識和人才。

這間要求服務員要高學歷的火鍋店，叫做「985火鍋學院」，不少網民認為是譁眾取寵，是市場炒作。（網上圖片）

餐飲業也要升級 招聘高層次人才幫助發展

該店的名稱就是「985火鍋學院」，看看名字難怪網民覺得是炒作。該店負責人丁先生回應稱：「招聘是為公司長遠發展儲備幹部，所有產業都在升級，商業升級為電商，又升級為新零售。如今餐飲業升級如火如荼，我們火鍋店需要更好的發展，也一定要進行升級，人才為先，所以我們嘗試招聘更高層次的人才。」

「英雄多草莽」 「馬雲也做過推銷員」

丁先生稱，職業不分高低貴賤，餐廳服務員並沒有低人一等。又稱「英雄多草莽，很多大人物都是從基層做起，馬雲做過推銷員，海底撈（6862）張勇也是從刷盤子收桌子做起的。」

他表示，985火鍋學院的儲備幹部必須從基層做起，不僅是服務員，還要調配到後廚、收銀、採購、管理等多個崗位。想做管理層，就必須了解所有崗位和業務流程。