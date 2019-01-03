人行旗下雜誌料第4季經濟增長或低過6.5%　建議大減增值稅

中國經濟增長放緩，人行旗下雜誌《中國金融》，在2019年第1期就預計，2018年第4季經濟增長，有頗大機會低於6.5%，建議大幅下調增值稅。

《中國金融雜誌》刊登題為〈創造更強大的國內需求〉的文章表示，經濟下滑的趨勢還在持續，勢頭有所加大，第4季GDP增長預計「大概率低於6.5%」。

「關門裁員現象非常普遍」 經濟效益大降

文章表示，企業尤其是中小企經營比較困難，經濟效益大幅下降，關門裁員現象非常普遍，企業員工收入增長受到很大制約。

美國最近推出的稅收制度重構和減稅力度很大，取得了明顯成效，經濟增速明顯上升，失業率大幅下降。

人民銀行旗下刊物建議，大幅減稅以提振企業盈利，從而增加企業投資與工資增長，最終推動消費。（中新社）

要提高企業盈利 增加員工收入促進消費

該文章認為，企業增值稅應進一步改革，大幅下調稅率。大幅減稅可以有效改善中國絕大多數企業的經營狀況，提高盈利能力，增強商業可持續性，進而增加企業投資能力。企業商業可持續之後，才有能力進一步提高職工收入，促使居民增加消費。

祝寶良料今年增長6.2% 必要時發特別國債

近期中外均有估計，2019年經濟增長進一步放緩。國家信息中心首席經濟學家祝寶良估計，全年經濟增長大致約6.2%。

祝寶良指出，政策取向要保持內需基本穩定。宏觀調控政策要強化逆周期調節，要大規模減稅，解決民營企業困難。

另外，他又表示要穩定基建，必要時發行特別國債。