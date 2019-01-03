摩根資產管理料今年市況更波動　籲投資者留意債券及高息股

環球股市持續尋底，資金亦偏好日圓等避險資產，反映出投資者避險情緒高漲。摩根資產管理的策略師預計，今年投資市場將遇更大波幅，資產回報或更見下滑，投資者需要提高靈活性，建立更強抗跌力的投資組合。

亞洲首席市場策略師許長泰指，受制於閒置產能減少、貿易局勢不明朗、貨幣政策正常化，環球經濟增長動力料會放緩。他又指，美元今年將會貶值，隨著財政刺激方案的影響消退，美國經濟增長有望與世界其他地區同步，而「經常賬赤字」與「財政赤字」擴大，將促使美元匯價調整。

許長泰指，投資者今年需要提高靈活性，牛市中被忽略的債券及高息股，能為投資組合的回報作出重要貢獻，產生穩定現金流，隨著波動攀升，投資組合將需要廣泛多元化，以具備更強的抗跌力。

去年股票超賣 籲侍機吸納優質及估值吸引個股

新興市場及亞太股票組別亞太區域團隊聯席總監Ayaz Ebrahim指，市場去年大舉拋售股票，令股票的基本因素與股價之間出現重大錯位，但他認為這是契機，可利用錯位增持優質和估值吸引的個股，短線而言，該行將留意金融及房地產等相對超賣的領域。